В Башстате рассказали, что можно купить на среднюю заработную плату

Статистики Башкирии подсчитали, что можно купить в республике на среднюю заработную плату.
В августе среднедушевые доходы населения, по официальным данным, составили 29,86 тыс руб.
Итак, на эту сумму в Башкирии можно купить:
86,1 кг говядины (кроме бескостного мяса);
178,5 кг рыбы;
487,4 л. молока;
906 кг картофеля;
873,9 кг муки;
516 кг риса;
524 пачки яиц (по 10 шт);
609,9 кг сахара;
268 литра масла подсолнечного.
Что касается непродовольственных товаров:
709,6 литров бензина;
12 мужских брюк;
19 рубашек;
12 юбок;
13 женских блузок.
Кроме этого, на данную сумму можно 1 190 раз проехать в общественном транспорте.