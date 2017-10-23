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В Башстате рассказали, что можно купить на среднюю заработную плату

23 октября 2017, 16:50
Данные опубликованы на официальном сайте Башстата.

Статистики Башкирии подсчитали, что можно купить в республике на среднюю заработную плату.

В августе среднедушевые доходы населения, по официальным данным, составили 29,86 тыс руб.

Итак, на эту сумму в Башкирии можно купить:

86,1 кг говядины (кроме бескостного мяса);

178,5 кг рыбы;

487,4 л. молока;

906 кг картофеля;

873,9 кг муки;

516 кг риса;

524 пачки яиц (по 10 шт);

609,9 кг сахара;

268 литра масла подсолнечного.

Что касается непродовольственных товаров:

709,6 литров бензина;

12 мужских брюк;

19 рубашек;

12 юбок;

13 женских блузок.

Кроме этого, на данную сумму можно 1 190 раз проехать в общественном транспорте.

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#Новости#Ольга Корзик#Экономика
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