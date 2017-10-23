В Башкирии сын начальника угрозыска может быть причастен к сбыту наркотиков

Следственный комитет начал проверку по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции города Стерлитамак. Как сообщил источник, знакомый с ходом проверки, речь идёт о резонансном деле о задержании четверых молодых людей с крупной партией наркотиков. Одним из задержанных оказался Данил Чикунов, сын начальника уголовного розыска города Ишимбай Валерия Чикунова. При обыске в его машине было обнаружено несколько сотен пакетиков с наркотиком, а в квартире было найдено ещё полтора килограмма амфетамина. Позже статус Чикунова был изменён с подозреваемого на свидетеля, по мнению других фигурантов дела, это стало возможным после подмены нескольких важных документов.