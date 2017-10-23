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В Башкирии сын начальника угрозыска может быть причастен к сбыту наркотиков

23 октября 2017, 12:19
В случае, если нарушения подтвердятся, сын бывшего начальника уголовного розыска города Ишимбай, может стать фигурантом уголовного дела о продаже наркотиков.

Следственный комитет начал проверку по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции города Стерлитамак. Как сообщил источник, знакомый с ходом проверки, речь идёт о резонансном деле о задержании четверых молодых людей с крупной партией наркотиков. Одним из задержанных оказался Данил Чикунов, сын начальника уголовного розыска города Ишимбай Валерия Чикунова. При обыске в его машине было обнаружено несколько сотен пакетиков с наркотиком, а в квартире было найдено ещё полтора килограмма амфетамина. Позже статус Чикунова был изменён с подозреваемого на свидетеля, по мнению других фигурантов дела, это стало возможным после подмены нескольких важных документов.

Как говорится в документе, оказавшемся в распоряжении редакции, проверка по факту превышения должностных полномочий сотрудниками УФСКН проводилась дважды, и оба раза следователи не нашли состава преступления. На этот раз постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменил прокурор города Стерлитамак Станислав Петров, в документе за его подписью (имеется в распоряжении редакции) говорится, что следователи не полностью изучили материалы и отказ в возбуждении уголовного дела незаконен.

В пресс-службе управления следственного комитета по Башкирии факт проведения проверки подтвердили, сообщив, что она ещё не закончена.

В случае, если факт подмены документов будет подтверждён, то фигурантами дела о превышении полномочий могут стать семь человек. Также стоит ожидать, что изменится и статус Данила Чикунова. Ему может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы с последующей выплатой денежного штрафа.

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