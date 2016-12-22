В Уфе полицейские задержали дилера с особо крупной партией наркотиков

Общий объем изъятого наркотика составил 14 тысяч доз.

В Уфе сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД России задержали 31-летнего мужчину, перевозившего запрещённые вещества. При личном досмотре у подозреваемого было обнаружено 80 граммов синтетического вещества, при обыске в квартире задержанного было изъято более двух килограммов наркотических веществ. Как установили оперативники, уфимец сбывал наркотики крупными партиями, перед этим расфасовывая на разовые дозы. Общий вес изъятых веществ составил более трёх килограммов, это около 14 тысяч разовых доз.