УРАЛСИБ предложил потребкредит для бюджетников по ставке 15,9%

Сумма кредита — от 50 000 до 1 000 000 рублей. Срок кредита – от 13 до 84 месяцев. Минимальный возраст заемщика 23 года, максимальный возраст на момент окончания срока действия кредитного договора – 70 лет. Досрочное погашение кредита возможно в любую дату.
Данная программа кредитования предназначена:
– для работников бюджетной сферы: новых клиентов Банка УРАЛСИБ, бывших зарплатных клиентов Банка УРАЛСИБ, бывших вкладчиков Банка, держателей дебетовых карт Банка, клиентов, пользующихся системой City+ для оплаты коммунальных и иных платежей, клиентов ПФР (клиентов, подключивших в Банке УРАЛСИБ услугу ПФР – «Пенсионное информирование»), клиентов банков-партнеров (ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус», АО «Тойота Банк», ООО «Фольксваген Банк Рус», ООО «БМВ Банк»).
– для работников бюджетной сферы, являющихся клиентами Банка УРАЛСИБ (вкладчиками, участниками зарплатных проектов и заемщиками Банка), не имеющих индивидуального кредитного предложения от Банка.
В соответствии с условиями кредита процентная ставка составляет 15,9 % годовых в рублях РФ и является фиксированной для всех перечисленных категорий клиентов.
В Банке УРАЛСИБ отсутствуют какие-либо комиссии при оформлении кредитов наличными. Оформление страхования жизни и здоровья, а также рисков потери работы является добровольным и не влияет на размер ставки по кредиту.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения продукта «Потребительский кредит для сотрудников бюджетных организаций» можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Справка. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 500 банкоматов, 524 платежных терминала и 23 238 POS-терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.