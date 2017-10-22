Студентку из Башкирии выбрали Послом мира на конкурсе красоты в Южной Корее

Конкурс собрал больше сорока участниц со всего мира. Девушки принимали участие в различных рекламных фотосессиях, посетили достопримечательности Сеула, ездили на границу с Северной Кореей, а также в Пхёнчхан, где в феврале 2018 будут проходить Зимние Олимпийские игры. Там же состоялся промежуточный этап "Лучший национальный костюм" и "Шоу талантов", сообщили в модельном агентстве "Мисс Башкортостан", в котором занимается Кристина.