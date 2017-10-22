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Студентку из Башкирии выбрали Послом мира на конкурсе красоты в Южной Корее

22 октября 2017, 10:44
19-летняя Кристина Толмачева из Башкирии получила титул Посла мира на международном конкурсе красоты Miss Global Beauty Queen - 2017. Он проходил со 2 по 19 октября в Южной Корее.

Конкурс собрал больше сорока участниц со всего мира. Девушки принимали участие в различных рекламных фотосессиях, посетили достопримечательности Сеула, ездили на границу с Северной Кореей, а также в Пхёнчхан, где в феврале 2018 будут проходить Зимние Олимпийские игры. Там же состоялся промежуточный этап "Лучший национальный костюм" и "Шоу талантов", сообщили в модельном агентстве "Мисс Башкортостан", в котором занимается Кристина.

Кристина Толмачева - студентка одного из уфимских вузов. В этом году она также завоевала титул Первой вице-мисс Башкортостана» и Второй вице-мисс Зауралья.

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#Новости#Башкирия#Конкурс красоты#Южная Корея#Наталья Кузнецова#Общество
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