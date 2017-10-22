На реке Уфе обнаружена масляная пленка

Вчера в службу спасения города поступила информация о том, что на реке Уфе в районе Дудкинской переправы обнаружена масляная пленка. Как выяснилось, утечка произошла из гидросистемы баржи с установкой для разведывательного бурения.

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