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В Башкирии из нефтепровода украли 700 литров дизельного топлива

21 октября 2017, 10:43
МВД Башкирии по Уфе возбудило уголовное дело по факту кражи 700 литров дизтоплива из нефтепровода путем незаконной врезки. По предварительным данным это сделали неработающий 26-летний житель Уфы и двое его знакомых из Оренбургской области 33 и 56 лет.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, незаконная врезка была выявлена ночью службой безопасности одной из местных транспортных компаний. В дальнейшем трое мужчин были задержаны с правоохранителями с поличным.

При осмотре места происшествия полицейские изъяли похищенное топливо, залитое в емкость, установленную в кузове автомашины "Газель". Также было найдено оборудование, которое было использовано для хищения и дальнейшей транспортировки украденных нефтепродуктов.

- Задержанные признались в содеянном, - сообщили в пресс-службе МВД. - По факту кражи из нефтепровода возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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