В Башкирии из нефтепровода украли 700 литров дизельного топлива

МВД Башкирии по Уфе возбудило уголовное дело по факту кражи 700 литров дизтоплива из нефтепровода путем незаконной врезки. По предварительным данным это сделали неработающий 26-летний житель Уфы и двое его знакомых из Оренбургской области 33 и 56 лет.