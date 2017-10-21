В Башкирии из нефтепровода украли 700 литров дизельного топлива

Как сообщает пресс-служба МВД республики, незаконная врезка была выявлена ночью службой безопасности одной из местных транспортных компаний. В дальнейшем трое мужчин были задержаны с правоохранителями с поличным.
При осмотре места происшествия полицейские изъяли похищенное топливо, залитое в емкость, установленную в кузове автомашины "Газель". Также было найдено оборудование, которое было использовано для хищения и дальнейшей транспортировки украденных нефтепродуктов.
- Задержанные признались в содеянном, - сообщили в пресс-службе МВД. - По факту кражи из нефтепровода возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.