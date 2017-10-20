В Уфе чествовали любимца публики Фидана Гафарова

Накануне в Уфе, в Башгосдрамтеатре имени Мажита Гафури, прошел юбилейный вечер актера Фидана Гафарова, приуроченный к 70-летию любимца публики, покорившего сердца зрителей не только своим талантом драматического артиста, но и певческими способностями.
Специально чтобы поздравить артиста с юбилеем, перед началом торжественного вечера в театр в гримерку к Фидану Гафарову приехали глава администрации Уфы Ирек Ялалов и его заместитель Сынтимир Баязитов с цветами и подарками.
На память об этом замечательном дне он подарил актеру панно, на котором изображен один из красивейших уголков нашего города – фонтан «Семь девушек», вручил приветственный адрес и другие памятные подарки.
Именинник, в свою очередь, поблагодарил за оказанное внимание и отметил, что столица республики за последние годы значительно преобразилась.
Юбилейный вечер, который, к слову, собрал полный зал, открылся знаменитым спектаклем «Цена счастья» с участием Фидана Гафарова. Всего же в творческой копилке народного артиста больше ста сыгранных ролей, которые вошли в сокровищницу башкирского национального театра и не меньше исполненных песен.