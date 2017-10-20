В Уфе чествовали любимца публики Фидана Гафарова

Юбилейный вечер, который, к слову, собрал полный зал, открылся знаменитым спектаклем «Цена счастья» с участием Фидана Гафарова. Всего же в творческой копилке народного артиста больше ста сыгранных ролей, которые вошли в сокровищницу башкирского национального театра и не меньше исполненных песен.