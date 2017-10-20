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В центре Уфы на три дня перекроют одну из улиц

20 октября 2017, 13:51
Там будут реконструировать теплосеть.

Сегодня, 20 октября, вечером, начнется ограничение движения на улице Чернышевского в южной части Уфы. Об этом сообщили в администрации города.

По уточненной информации, улицу перекроют после 21.00 на участке между пересечениями с у лицами Ленина и Мустая Карима.

- Эта мера связана с реконструкцией теплосети, которая проводится на территории Ленинского района Уфы, - сообщили в столичной мэрии.

Водителям посоветовали миновать закрытый участок в объезд, по соседним улицам - Карла Маркса, Цюрупы и Коммунистической.

Ремонтные работы продлятся почти три дня, до 8.00 23 октября.

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#Новости#Дорожный ремонт#Татьяна Майорова,#Город
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