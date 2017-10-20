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Бизнес-тренер Сергей Азимов научил уфимцев техникам продаж и переговоров

20 октября 2017, 07:32
14 октября в Уфе состоялся курс «Продажи.Переговоры» от бизнес-тренера №1 в России Сергея Азимова.

В зале присутствовало более 300 человек, 62 из них приняли участие во втором закрытом дне тренинга. 20% участников приходят на курс Сергея Азимова уже не в первый раз так, как понимают пользу от знаний, которыми он делится.

Главная ценность этого семинара в том, что он напрямую влияет на личный доход и доход компании. По итогам курса каждый участник получил готовый скрипт, набор техник по продажам, записанную на диктофон, обработку возражений его клиентов от Сергея Азимова.

Дополнительной ценностью для участников 2 дня была возможность познакомиться с другими собственниками компаний города Уфы. Каждый получил полезные связи и контакты.Ребята из Malikspace уже 6 лет проводят подобные мероприятия, главное что организуют они только то, в чем видят пользу сами.

Сергей Азимов - лучший тренер России в номинации "Школа продаж", по версии Продюсерского Центра «Деланта», входит в ТОП 20 лучших тренеров России по продажам по версии «SalesPortal», входит в золотую дюжину бизнес-тренеров по продажам по версии журнала «Управление сбытом», входит в рейтинг лучших бизнес-тренеров России - 2016 по результатам исследования компании «SEReputation»

#Новости#Надежда Валитова#Технологии
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