Бизнес-тренер Сергей Азимов научил уфимцев техникам продаж и переговоров

В зале присутствовало более 300 человек, 62 из них приняли участие во втором закрытом дне тренинга. 20% участников приходят на курс Сергея Азимова уже не в первый раз так, как понимают пользу от знаний, которыми он делится.
Главная ценность этого семинара в том, что он напрямую влияет на личный доход и доход компании. По итогам курса каждый участник получил готовый скрипт, набор техник по продажам, записанную на диктофон, обработку возражений его клиентов от Сергея Азимова.
Дополнительной ценностью для участников 2 дня была возможность познакомиться с другими собственниками компаний города Уфы. Каждый получил полезные связи и контакты.Ребята из Malikspace уже 6 лет проводят подобные мероприятия, главное что организуют они только то, в чем видят пользу сами.
Сергей Азимов - лучший тренер России в номинации "Школа продаж", по версии Продюсерского Центра «Деланта», входит в ТОП 20 лучших тренеров России по продажам по версии «SalesPortal», входит в золотую дюжину бизнес-тренеров по продажам по версии журнала «Управление сбытом», входит в рейтинг лучших бизнес-тренеров России - 2016 по результатам исследования компании «SEReputation»