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В Уфе пройдет премьера первой серии сериала «Ходячие мертвецы» 8 сезона

19 октября 2017, 09:19
Премьерный показ пройдет в кинотеатре «Искра IMAX».

Телеканал «FOX», кабельный оператор «Кристалл», и кинокомплекс «ИСКРА IMAX» при поддержке радиостанции «Энерджи Уфа» представляют премьерный показ 1 серии 8 сезона сериала «Ходячие мертвецы». Он пройдет в понедельник, 23 октября, в кинотеатре «Искра IMAX» в Уфе.

«Ходячие мертвецы» - американский постапокалиптический телесериал, разработанный Фрэнком Дарабонтом. Он основан на одноименной серии комиксов, созданной Робертом Киркманом, Тони Муром и Чарли Адлардом. В центре сюжета небольшая группа людей, пытающаяся выжить во время зомби-апокалипсиса.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Культура
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