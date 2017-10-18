Холдинг «ПроМедицина» объявил о стратегических направлениях развития

Кроме того, на 2018 год запланировано открытие в Уфе, на улице Авроры, нового масштабного медицинского центра. В нем одновременно приемы будут вести более 100 врачей: как взрослые, так и детские. Здесь можно будет сдать анализы и пройти необходимые исследования МРТ, КТ, цифровой рентген и УЗИ. Площадь госпиталя составляет более 5200 квадратных метров.