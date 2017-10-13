Где выгодно купить квартиру в Уфе

Сегодня банки и застройщики охотно идут навстречу своим клиентам, предлагая удобные условия кредитования.
Наиболее популярная программа на рынке новостроек – ипотека без первого взноса. Она особенно востребована среди молодых людей и семей, которые имеют стабильный заработок, но пока не имеют собственных сбережений. Данную программу сегодня активно реализует один из ведущих застройщиков республики – Группа Компаний «Госстрой». Будущие новоселы получают новую квартиру всего за 520 рублей в день, не делая при этом никакого первоначального платежа.
Большим спросом также пользуется обмен вторичного жилья на новую квартиру, или трейд-ин. Среди главных плюсов – быстрая и объективная оценка недвижимости и возможность использовать ипотечный кредит на оставшуюся сумму. Клиентам ГК «Госстрой» данная программа также доступна. При этом клиентам, как правило, не нужно ждать продажи своего жилья – его можно сразу обменять на квартиру в понравившемся объекте застройщика. Уверенным в собственных финансовых возможностях можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой – без залогов, поручителей и бумажной волокиты.
К слову, ГК «Госстрой» одна из первых начала предлагать уфимцам все эти программы и продолжает успешно реализовывать их. Застройщик сотрудничает с крупными банками, в том числе с государственным участием, а также с региональным оператором АИЖК.
По вопросам покупки квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте gosstroy.info.