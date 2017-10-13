Где выгодно купить квартиру в Уфе

Большим спросом также пользуется обмен вторичного жилья на новую квартиру, или трейд-ин. Среди главных плюсов – быстрая и объективная оценка недвижимости и возможность использовать ипотечный кредит на оставшуюся сумму. Клиентам ГК «Госстрой» данная программа также доступна. При этом клиентам, как правило, не нужно ждать продажи своего жилья – его можно сразу обменять на квартиру в понравившемся объекте застройщика. Уверенным в собственных финансовых возможностях можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой – без залогов, поручителей и бумажной волокиты.