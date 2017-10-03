В Башкирии компанию «Строймонтажсервис» оштрафовали на 120 тыс. рублей

В соответствии с законодательством, в целях пресечения коррупционных проявлений и конфликта интересов, руководство коммерческой фирмы должно было сообщить о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим его предыдущему работодателю. Но в организации по каким-то причинам обязанность не выполнили.