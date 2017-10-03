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В Башкирии компанию «Строймонтажсервис» оштрафовали на 120 тыс. рублей

3 октября 2017, 13:01
За несоблюдение антикоррупционного законодательства.

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы выявила нарушения антикоррупционного законодательства в ООО «Строймонтажсервис». Выяснилось, что в прошлом году бывший служащий Госжилнадзора РБ стал прорабом в компании.

В соответствии с законодательством, в целях пресечения коррупционных проявлений и конфликта интересов, руководство коммерческой фирмы должно было сообщить о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим его предыдущему работодателю. Но в организации по каким-то причинам обязанность не выполнили.

По данному факту прокуратура района возбудила в отношении компании и ее директора административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). По решению суда на них наложен штраф в общей сумме 120 тысяч рублей.

Руководителю предприятия внесено представление.

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