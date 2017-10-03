В Башкирии компанию «Строймонтажсервис» оштрафовали на 120 тыс. рублей

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы выявила нарушения антикоррупционного законодательства в ООО «Строймонтажсервис». Выяснилось, что в прошлом году бывший служащий Госжилнадзора РБ стал прорабом в компании.
В соответствии с законодательством, в целях пресечения коррупционных проявлений и конфликта интересов, руководство коммерческой фирмы должно было сообщить о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим его предыдущему работодателю. Но в организации по каким-то причинам обязанность не выполнили.
По данному факту прокуратура района возбудила в отношении компании и ее директора административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). По решению суда на них наложен штраф в общей сумме 120 тысяч рублей.
Руководителю предприятия внесено представление.