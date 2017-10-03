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Уфимский октябрь побил температурный рекорд

3 октября 2017, 13:08
Почти полвека в Уфе не было в этот день столь низкой температуры.

Сегодня, 3 октября, ночью синоптики зафиксировали в Уфе температурный рекорд. На метеостанции Демы наблюдения показали понижение температуры воздуха до минус 5 градусов. Предыдущий температурный рекорд был установлен 3 октября 1968 году, тогда похолодало до минус 4,6 градуса.

На других уфимских метеостанциях были немного отличные показания. На метеостанции по Рихарда Зорге столбик термометра опускался до минус 5 градуса, на станции Уфа-Аэропорт - до минус 32 градусов.

Впрочем, на территории республики нашлись гораздо более холодные точки сегодняшней ночью. Так, метеостанция Белорецк зафиксировало похолодание до минус 10 градусов, а метеостанция Николаевка в Белорецком районе – до минус 11,3 градуса.

Житель деревни Уткалево Белорецкого района Башкирии Ришат Хайбуллин выложил в социальную сеть фотографию термометра с показаниями минус 15 градусов. По его словам, в низинах была отмечена температура даже до минус 17 градусов.

Ночью на территории Башкирии минимальные температуры зарегистрированы на метеостанции Белорецк – -10°С, на метеостанции Николаевка Белорецкого района – -11,3°С.

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