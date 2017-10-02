mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии синоптики прогнозируют заморозки до -12°C

2 октября 2017, 17:39
В МЧС предупреждают о гололеде.

Сегодня, в понедельник, 2 октября, в Башкирии будет пасмурная погода. В МЧС по республике предупредили о возможном гололеде утром и ночью. Также будет усиление ветра до 13 м/с.

Днем температура воздуха будет +1+6°C, ночью похолодает до -4°C и возможно в районах при прояснении до -12°C.

Отметим, что уже сегодня снег выпал в Сибае, Учалах, Баймаке. Гололед на трассах Баймакского, Зианчуринского, Хайбуллинского районов стал причиной нескольких ДТП, заторов.

В ГИБДД по республике советуют быть водителям крайне внимательными в непогоду.

Материалы по теме
Погода в Башкирии: ночные заморозки наступаютМЧС Башкирии прогнозирует заморозки до минус 5 °CЗавтра в Башкирии ожидаются заморозки до минус 6 градусов
#Новости#Злата Зукович#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48