В Башкирии синоптики прогнозируют заморозки до -12°C

Сегодня, в понедельник, 2 октября, в Башкирии будет пасмурная погода. В МЧС по республике предупредили о возможном гололеде утром и ночью. Также будет усиление ветра до 13 м/с.
Днем температура воздуха будет +1+6°C, ночью похолодает до -4°C и возможно в районах при прояснении до -12°C.
Отметим, что уже сегодня снег выпал в Сибае, Учалах, Баймаке. Гололед на трассах Баймакского, Зианчуринского, Хайбуллинского районов стал причиной нескольких ДТП, заторов.
В ГИБДД по республике советуют быть водителям крайне внимательными в непогоду.