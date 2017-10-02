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Уфимка похитила более 1,6 миллиона рублей бюджетных средств

2 октября 2017, 16:14
Уголовное дело направлено в суд.

Уфимка обвиняется в совершении преступлений по статье «Мошенничество и покушение на его совершение», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Женщина имела доступ к документам и фирменным печатям организаций клиентов, возглавляя компанию, которая оказывала аутсорсинговые услуги коммерческим фирмам.

С 2013 по 2016 годы она фиктивно трудоустроила в указанные фирмы девять беременных женщин и подделала документы о выдаче им пособия по беременности и родам и единовременного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. После она обратилась за возмещением выплат и незаконно получила 1,6 миллионов рублей.

При попытке хищения из бюджета более 172 тысяч рублей махинации были раскрыты сотрудникам фонда. Обвиняемая полностью признала вину.

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