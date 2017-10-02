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Эксперт: почему не стоит паниковать в случае отзыва у банка лицензии

2 октября 2017, 19:49
Чистка банковской системы России Центробанком продолжается, что не может не отразиться на количестве аннулированных лицензий финансовых учреждений. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие вкладчики не знают, что делать в такой ситуации, впадают в панику, и прощаются со своими деньгами.

Сайт finoteka.ru рассказал пользователям, что делать в подобных случаях. В первую очередь нужно понять, что чистка банковской системы связана с ее оздоровлением. Можно провести аналогию с яблоневым садом, где каждый год деревья приносят здоровый урожай по 100 плодов. Если одно дерево подвергнется болезни, садовник будет вынужден его выкорчевать, дабы не заболели другие. Точно такой же принцип применим и к системе банков, в которой регулятор аннулирует лицензии у «заболевших» банков.

Но с ликвидацией кредитного учреждения деньги вкладчиков не пропадают. Специальная структура - Агентство страхования вкладов (АСВ) - возмещает им средства до 1,4 миллиона рублей.

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