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"Уфа" сыграла вничью с ЦСКА - Беленов взял пенальти

1 октября 2017, 18:00
Матч закончился вничью - 0:0.

Футбольный клуб "Уфа" сумел свести вничью выездную игру с ЦСКА. Игра закончилась без голов.

Самый опасный момент был создан в конце матча, за пару минут до конца основного времени. За фол против Чалова в штрафной судья назначил пенальти. Натхо не сумел его реализовать, вратарь "Уфы" Александр Беленов угадал направление удара и взял мяч.

В первом тайме пару моментов создали уфимцы, у москвичей практически не было ударов в створ ворот. Во втором тайме армейцы нарастили давление. В результате и возник момент с пенальти. Но Беленов спас команду.

"Уфа" после этой игры c 14 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице.

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