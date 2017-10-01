ФК «Уфа» сыграет в Москве с ЦСКА – эксперты ставят по-разному

- Думаю, ЦСКА этот матч выиграет, - сказал Егор Титов. - Молодёжь сейчас получает достаточно игровой практики, эмоций много, ребята даже забивают в Лиге чемпионов. Головин уже более опытный. Видно, что именно он лидер ЦСКА, ведущий игрок, даже не Дзагоев. Многое зависит от того, как будет выглядеть Головин, будет он свежим или уставшим. Я думаю, что ЦСКА выиграет минимум в два мяча. Скорее всего, счёт будет 2:0 в пользу «армейцев», на такой счёт я и поставлю. «Уфа» забивает по праздникам, а сейчас просто может окопаться на своей половине поля. Но ЦСКА свои два мяча забить должен после такого неудачного матча, какой был с «МЮ».