ФК «Уфа» сыграет в Москве с ЦСКА – эксперты ставят по-разному

ЦСКА встретится с «Уфой» на домашнем поле. Матч начнется сегодня, 1 октября, в 16.00 уфимского времени. Прямую трансляцию игры покажут телеканалы «Матч ТВ» и БСТ.
В истории поединков двух команд «Уфа» еще ни разу не выигрывала, самая первая встреча «Уфы» с ЦСКА (в 2014 году) завершилась вничью – 3:3, все остальные матчи уфимская команда проиграла. В этих играх уфимцы только раз смогли поразить ворота армейцев.
Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак накануне игры сказал, что «матч будет сложным».
- Понимаем, что матч будет сложным, встречаемся с одним из лидеров российского чемпионата последних лет, - сказал Сергей Семак в интервью пресс-службе уфимского клуба. – Надо играть в полную силу. В таких матчах организация, движение, борьба выходят на первый план.
- Сейчас в Москве холодно, - рассказал Медиакорсети пресс-секретарь ФК «Уфа» Сергей Тыртышный. – Скоро выдвигаемся на стадион.
- Встречаются две закрытые команды. У ЦСКА серьезные проблемы с созидательной игрой. «Уфа» же, стоит не сомневаться, закроется и будет искать счастья на контратаках. В последних 5 поединках ЦСКА в рамках российской Премьер-лиги было забито всего 4 мяча. Что касается «Уфы», то лишь в 3 играх с участием этой команды в текущем сезоне во всех турнирах тотал 2,5 был пробит. Плюс «армейцы» провели изнурительный поединок в Лиге чемпионов, что скажется на физическом состоянии футболистов.
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов другого мнения. В своем прогнозе на матч «Рейтингу Букмекеров» он ставит на то, что «армейцы» выиграют со счётом 2:0.
- Думаю, ЦСКА этот матч выиграет, - сказал Егор Титов. - Молодёжь сейчас получает достаточно игровой практики, эмоций много, ребята даже забивают в Лиге чемпионов. Головин уже более опытный. Видно, что именно он лидер ЦСКА, ведущий игрок, даже не Дзагоев. Многое зависит от того, как будет выглядеть Головин, будет он свежим или уставшим. Я думаю, что ЦСКА выиграет минимум в два мяча. Скорее всего, счёт будет 2:0 в пользу «армейцев», на такой счёт я и поставлю. «Уфа» забивает по праздникам, а сейчас просто может окопаться на своей половине поля. Но ЦСКА свои два мяча забить должен после такого неудачного матча, какой был с «МЮ».
Напомним, ЦСКА находится на четвертом месте в чемпионате России с 20 очками в активе при разнице забитых и пропущенных мячей 14- 9 (6 побед, 2 ничьи и 3 поражения), а «Уфа» - на 12-ом месте при разнице голов 8 -и13 (3 победы, 4 ничьи и 4 поражения).