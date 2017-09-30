В Башкирии за месяц до 70-летия скончался легендарный мотогонщик Чапало

Накануне стало известно о трагической кончине известного спортсмена, башкирского мотогонщика, тренера, мастера спорта СССР международного класса Владимира Петровича Чапало. Его не стало в Стерлитамаке, до своего 70-летнего юбилея он не дожил всего месяц, сообщается на официальном сайте Федерации мотоциклетного спорта России.
Более 50 лет Владимир Чапало отдал этому и спорту и добился в нем значительных успехов. В 1967 году стал финалистом первого чемпионата СССР по спидвею среди юниоров, в 1968-м занял четвертое место в стерлитамакском полуфинале чемпионата мира по гонкам на льду, а в 1970 году повторил этот успех в аналогичном соревновании, проходившем на льду уфимского стадиона «Строитель».
В 1973 году он завоевал серебряную медаль на чемпионате России, затем выиграл золото чемпиона СССР, а после попал в пятерку лучших мотогонщиков мира. В начале 80-х годов ХХ века Владимир Чапало оказался во главе программы по возрождению былой славы мотогонок на льду в Башкирии, которую начал осуществлять Башкирский обком ДОСААФ. Уже в 1984 году сборная республики под его руководством стала серебряным призером чемпионата СССР, а в 1985−87 годах сделала золотой хет-трик. Тогда же выросло новое поколение башкирских гонщиков, успешно выступавшее на всесоюзной арене, а его лидеры Раис Мустафин и Сергей Соколов стали мировыми финалистами. Мустафин 30 лет назад в Западном Берлине даже лидировал в финале чемпионата мира, но тяжелое падение отбросило башкирскую мечту о мировом золоте еще на много лет.
В начале 90-х в Стерлитамаке спортсмен создал мотоклуб, который гремел на весь СССР. На базе этого клуба появился «Каустик», который Владимир Петрович сделал одним из лучших ледовых клубов нынешней России. В клубе воспитали плеяду спортсменов. Которые завоевывали золотые и серебряные места на чемпионатах страны и мира.
Владимир Чапало вкладывал свои силы в развитие мотоспорта до конца своих лет, воспитал сына, ставшего призером первенства России среди юниоров и чемпионом Башкирии по мотогонка на льду.
В Федерации сообщают, что на пошатнувшееся здоровье спортсмена в том числе повлияла новость о прекращении финансирования мотоспорта в республике.
Медиакорсеть приносит соболезнования семье и близким Владимира Петровича.