В Башкирии за месяц до 70-летия скончался легендарный мотогонщик Чапало

В 1973 году он завоевал серебряную медаль на чемпионате России, затем выиграл золото чемпиона СССР, а после попал в пятерку лучших мотогонщиков мира. В начале 80-х годов ХХ века Владимир Чапало оказался во главе программы по возрождению былой славы мотогонок на льду в Башкирии, которую начал осуществлять Башкирский обком ДОСААФ. Уже в 1984 году сборная республики под его руководством стала серебряным призером чемпионата СССР, а в 1985−87 годах сделала золотой хет-трик. Тогда же выросло новое поколение башкирских гонщиков, успешно выступавшее на всесоюзной арене, а его лидеры Раис Мустафин и Сергей Соколов стали мировыми финалистами. Мустафин 30 лет назад в Западном Берлине даже лидировал в финале чемпионата мира, но тяжелое падение отбросило башкирскую мечту о мировом золоте еще на много лет.