Запуск прямых поездов из Уфы в Казань признали не рентабельным

Как сообщает издание РБК, на форуме гендиректор Башкортостантской пассажирской пригородной компании Игорь Поляев заявил, что в случае с запуском поезда Уфа – Новоабзаково лучше организовать интермодальные перевозки, так как до Белорецка поезд идет четыре часа, а дальше, до Новоабзаково 50 километров приходится ехать полтора часа из-за особенностей ЖД инфраструктуры. Поэтому из Белорецка лучше добираться на автобусе.