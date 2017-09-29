Запуск прямых поездов из Уфы в Казань признали не рентабельным

Накануне в Уфе прошел Транспортный форум, где были рассмотрены перспективы запуска поездов по новым маршрутам. Известно, что ранее планировалось запустить поезд по маршруту Уфа – Новоабзаково и Уфа – Казань.
Как сообщает издание РБК, на форуме гендиректор Башкортостантской пассажирской пригородной компании Игорь Поляев заявил, что в случае с запуском поезда Уфа – Новоабзаково лучше организовать интермодальные перевозки, так как до Белорецка поезд идет четыре часа, а дальше, до Новоабзаково 50 километров приходится ехать полтора часа из-за особенностей ЖД инфраструктуры. Поэтому из Белорецка лучше добираться на автобусе.
Также Игорь Поляев уточнил, что рейсы до Белорецка предполагается начать с ноября этого года. Это будут комфортабельные комфортабельные трехвагонные рельсовые автобусы серии РА-2 вместимостью 200 человек.
Тем временем маршрут Уфа – Казань вообще посчитали не рентабельным. Первый заместитель начальника Куйбышевского филиала АО «ФПК» Дмитрий Битюков пояснил, что на сегодняшний день железнодорожная инфраструктура позволила бы на поезде добраться до столицы Татарстана за 14 часов, когда как автобус довезет желающих всего лишь за 7-8 часов.