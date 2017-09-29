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В Башкирии дефицит бюджета составил девять миллиардов рублей

29 сентября 2017, 10:22
Основные источники пополнения республиканской казны останутся прежними.

28 сентября в Курултай внесен проект закона РБ «О бюджете республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

Параметры доходов и расходов бюджета Республики Башкортостан на 2018–2020 годы определены:

по доходам: в 2018 году в сумме 147,7 млрд. рублей, в 2019 году – 150,0 млрд. рублей, в 2020 году – 152,9 млрд. рублей;

по расходам: в 2018 году в сумме 156,7 млрд. рублей, в 2019 году – 158,5 млрд. рублей, в 2020 году – 160,8 млрд. рублей.

Дефицит будет снижаться от 9,0 млрд. рублей в 2018 году, до 8,5 млрд. рублей в 2019 году и до 7,9 млрд. рублей в 2020 году. Источники его покрытия определены в полном объеме.

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