В Башкирии дефицит бюджета составил девять миллиардов рублей

28 сентября в Курултай внесен проект закона РБ «О бюджете республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.
Параметры доходов и расходов бюджета Республики Башкортостан на 2018–2020 годы определены:
по доходам: в 2018 году в сумме 147,7 млрд. рублей, в 2019 году – 150,0 млрд. рублей, в 2020 году – 152,9 млрд. рублей;
по расходам: в 2018 году в сумме 156,7 млрд. рублей, в 2019 году – 158,5 млрд. рублей, в 2020 году – 160,8 млрд. рублей.
Дефицит будет снижаться от 9,0 млрд. рублей в 2018 году, до 8,5 млрд. рублей в 2019 году и до 7,9 млрд. рублей в 2020 году. Источники его покрытия определены в полном объеме.