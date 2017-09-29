Известный гонщик Цитлоу установил мировой рекорд на Volkswagen Tiguan

- «Tiguan Silk Road – Шанхай - Венеция» стал одним из самых сложных автопробегов! – отметил Райнер Цитлоу. - Особенно пустыня Гоби, расположенная в Центральной Азии. Мы рады, что нам удалось преодолеть весь маршрут за рекордные 5 дней 18 часов и 22 минуты. Цель достигнута благодаря правильному подбору автомобиля, шин и масла. Ни одного технического сбоя не произошло за время нашей поездки, что помогло нам вовремя добраться до конечного пункта. Я могу гарантировать, что Volkswagen Tiguan даже в серийной комплектации создан для мировых рекордов!