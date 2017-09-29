Известный гонщик Цитлоу установил мировой рекорд на Volkswagen Tiguan

О том, как проходил пробег, его участники рассказали журналистам на пресс-конференции в Уфе у официального дилера Volkswagen Башавтоком на Адмирала Макарова, 32.
Пробег стартовал 19 августа в Шанхае и стал современной интерпретацией знаменитого «Шелкового пути». Он прошел через Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турцию, Болгарию, Сербию, Хорватию, Словению и завершился 24 августа в Венеции. В составе экипажа помимо Цитлоу были журналист AВТО@mail.ru Петр Баканов и фотограф Дмитрий Макаров.
Для маршрута был выбрал серийный автомобиль Volkswagen Tiguan калужской сборки мощностью 150 лошадиных сил. Этот двигатель обеспечивает отличную тягу и высокую экономичность: расход топлива очень небольшой - всего 5.6 л на 100 км. Специально для автопробега машина была оборудована дополнительными фарами, усиленными пружинами задней оси и 150-литровым бензобаком.
С бездорожьем участникам пробега помогал справляться специальный набор функций, которым оснащен автомобиль. На новом Tiguan проще идти на подъем – угол въезда увеличен до 24 градусов. Версия с полным приводом оборудована ассистентом движения, который позволяет лучше регулировать движение автомобиля. При наличии цифровой панели на нее выводят дополнительные параметры управления. Помимо этого, машина снабжена широким арсеналом систем безопасности.
Перед пробегом автомобиль прошел дополнительную диагностику в официальном дилерском центре Volkswagen. Качественные материалы и использование оригинального моторного масла позволило двигателю реализовать весь потенциал выносливости на рекордном маршруте.
- «Tiguan Silk Road – Шанхай - Венеция» стал одним из самых сложных автопробегов! – отметил Райнер Цитлоу. - Особенно пустыня Гоби, расположенная в Центральной Азии. Мы рады, что нам удалось преодолеть весь маршрут за рекордные 5 дней 18 часов и 22 минуты. Цель достигнута благодаря правильному подбору автомобиля, шин и масла. Ни одного технического сбоя не произошло за время нашей поездки, что помогло нам вовремя добраться до конечного пункта. Я могу гарантировать, что Volkswagen Tiguan даже в серийной комплектации создан для мировых рекордов!