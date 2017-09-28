Ялалов вновь оказался на третьем месте в рейтинге лучших мэров страны

- Мэрия продолжает последовательную политику по повышению качества и комфорта городской среды. Не всегда проводимые с этой целью мероприятия устраивают все местные элиты и всех жителей. Так решение о сносе гаражей вблизи школ и детских садов было заведомо непопулярным, хотя и отвечало стандартам обеспечения безопасности в современных мегаполисах. Кстати, ранее действия уфимской мэрии по вырубке возрастных деревьев в черте города вызывали критику части экспертов, однако московский ураган, прошедший этим летом, показал оправданность такой жесткой позиции, ориентированной на сохранение жизни и здоровья людей, - отмечается на сайте рейтинга.