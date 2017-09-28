Ялалов вновь оказался на третьем месте в рейтинге лучших мэров страны

Данные были опубликованы на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Отметим, что Ялалов по итогам июня-июля 2017 также занимал третье место.
Глава Уфы уступил в строчке рейтинга мэру Москвы Сергею Собянину и главе Белгорода Константину Полежаеву. На четвертом месте оказался глава Салехарда Иван Кононенко, на пятом — мэр Казани Ильсур Метшин.
Эксперты-составители рейтинга отмечают, что среди наиболее значимых дел, которые можно поставить в заслуги Ялалова, является завершение работ по модернизации очистных сооружений в северной части Уфы. Ключевую роль при этом сыграло взаимодействие администрации с «Башнефтью», взявшей на себя львиную долю расходов (примерно 5 млрд. руб.) на улучшение экологической инфраструктуры.
- Мэрия продолжает последовательную политику по повышению качества и комфорта городской среды. Не всегда проводимые с этой целью мероприятия устраивают все местные элиты и всех жителей. Так решение о сносе гаражей вблизи школ и детских садов было заведомо непопулярным, хотя и отвечало стандартам обеспечения безопасности в современных мегаполисах. Кстати, ранее действия уфимской мэрии по вырубке возрастных деревьев в черте города вызывали критику части экспертов, однако московский ураган, прошедший этим летом, показал оправданность такой жесткой позиции, ориентированной на сохранение жизни и здоровья людей, - отмечается на сайте рейтинга.
Напомним, что 5 августа Ирек Ялалов принимал участие в Совете при президенте РФ в Кирове.Тогда Владимир Путин поддержал предложения главы администрации Уфы Ирека Ялалова, которые столичный градоначальник высказал в своем выступлении.
В ходе заседания Совета Ирек Ялалов заострил внимание участников заседания на соответствии предлагаемых решений климатическим условиям территорий, практичности их дальнейшего содержания.
Ирек Ялалов выразил мнение, что предлагаемые проекты не учитывают важного факта – Россия на большей своей территории имеет холодный климат. В Уфе, к примеру, отопительный сезон в среднем длится 220 дней.
Путин тогда речь Ялалова поддержал. Политологи этот жест президента оценили несколько противоречиво.
В заслуги Ялалова также ввели презентацию интерактивной карты зон уборки снега в городе и даже его политическую заинтересованность:
- Ирек Ялалов остается, прежде всего, хозяйственником и старается по возможности не вмешиваться в политическую жизнь республики или чинить препятствия группам общественных активистов разных взглядов. Так уфимская администрация, в отличие от широко распространенной в других городах практики, не была замечена в попытках сорвать манифестации различных протестных групп. В качестве примера можно вспомнить митинги башкирских организаций против главы региона Рустэма Хамитова или протестные акции сторонников Алексея Навального. Не все эксперты одобряют подобную демократичность, но большинству она явно приходится по вкусу.
Кроме того, среди плюсов рейтинга — получение так называемого строительного «Оскара» на инвестиционно-строительном форуме в Москве из рук главы Минстроя РФ.