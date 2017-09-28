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Владимир Путин снял с должности губернатора Ненецкого автономного округа

28 сентября 2017, 17:11
На этот раз от своей должности отстранен губернатор Ненецкого автономного округа.

Еще один губернатор страны прекратил свои полномочия. Сегодня, 28 сентября, президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, который руководил регионом три года.

Известно, что сейчас временно исполняющим обязанности губернатора округа является Александр Цыбульский.

Стоит отметить, что глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сегодня официально подтвердил свой уход с поста главы. Причиной ухода Абдулатипов назвал свой преклонный возраст, ему сейчас 71 год.

Также отметим, что накануне об уходе со своих постов заявил глава Красноярского края Виктор Толоконский. По данным “Ъ”, в ближайшее время стоит ожидать отставок губернаторов Мурманской области Марины Ковтун, Ивановской области Павла Конькова, Омской области Виктора Назарова. Все они при этом предстоящую отставку опровергают.

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