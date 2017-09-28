Владимир Путин снял с должности губернатора Ненецкого автономного округа

Также отметим, что накануне об уходе со своих постов заявил глава Красноярского края Виктор Толоконский. По данным “Ъ”, в ближайшее время стоит ожидать отставок губернаторов Мурманской области Марины Ковтун, Ивановской области Павла Конькова, Омской области Виктора Назарова. Все они при этом предстоящую отставку опровергают.