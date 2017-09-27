В Уфе спасатели отыскали потерявшихся грибников

Сотрудники два часа прочесывали местность и обнаружили семейную пару живой и невредимой. Молодые люди сказали, что не заметили, как заблудились, а когда стало темнеть, грибники пытались выбраться из леса и оказались в заболоченной местности у старицы реки Уфы.