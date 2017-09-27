В Уфе спасатели отыскали потерявшихся грибников

26 сентября в 19:45 в «Службу спасения 112» позвонила женщина, которая вместе с мужем пошла за грибами и заблудилась в лесу в районе деревни Бизилевка, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники два часа прочесывали местность и обнаружили семейную пару живой и невредимой. Молодые люди сказали, что не заметили, как заблудились, а когда стало темнеть, грибники пытались выбраться из леса и оказались в заболоченной местности у старицы реки Уфы.
Уфимские спасатели вывели грибников из леса и передали их родственникам.