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В Уфе спасатели отыскали потерявшихся грибников

27 сентября 2017, 12:09
Пара заблудилась в лесу около Базилевки.

26 сентября в 19:45 в «Службу спасения 112» позвонила женщина, которая вместе с мужем пошла за грибами и заблудилась в лесу в районе деревни Бизилевка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники два часа прочесывали местность и обнаружили семейную пару живой и невредимой. Молодые люди сказали, что не заметили, как заблудились, а когда стало темнеть, грибники пытались выбраться из леса и оказались в заболоченной местности у старицы реки Уфы.

Уфимские спасатели вывели грибников из леса и передали их родственникам.

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