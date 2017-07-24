В Уфе из оврага спасли трех пьяных мужчин

Сначала в овраг упал один, а двое попытались его спасти и угодили в ловушку.

20 августа в 22:35 очевидец несчастного случая обратился к спасателям, сообщили в пресс-службе «Службы спасения 112». Мужчина сообщил, что в овраг рядом с домом №27/2 по улице Блюхера упал мужчина и не может оттуда выбраться.

Когда спасатели приехали на место, то обнаружили, что там находятся трое мужчин. Оказывается, двое мужчин попытались вытащить мужчину, но сами оказались в овраге. При помощи альпинистского снаряжения из ямы подняли мужчин 1992, 1993 и 1983 годов рождения. В медицинской помощи мужчины не нуждались. Предположительно все трое были пьяны.

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