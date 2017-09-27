В Уфе организаторы тура Кубка FIFA рассеяли сомнения в его подлинности

- Нет, это не так, - сказал журналистам в Уфе Олег Пилецкий. - Это тот самый трофей, настоящий, который выиграет победитель Чемпионата мира 2018 года в России. Правда, право владения им все равно остается за FIFA.
Отметим, что на торжественно церемонии присутствовал глава республики Рустэм Хамитов.
- Футбол в нашей республике развивается по нарастающей. Мы видим хорошие, добротные результаты нашего главного клуба «Уфа». Мы видим, что тысячи мальчишек и девчонок начинают заниматься этим замечательным видом спорта. Так что большой футбол пришёл в нашу республику, город, надеюсь, надолго и основательно. И мы все вправе ждать хороших результатов. Ещё раз поздравляю вас, дорогие болельщики и болельщицы, с замечательным событием. Занимайтесь спортом! Не сидите на диванах и перед телевизорами, компьютерами. Выходите на улицу, - подчеркнул Хамитов.
Напомним, старт туру кубка Чемпионата мира по футболу 9 сентября дали Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино на стадионе «Лужники» в Москве.
Путешествие трофея станет самым длинным национальным туром в истории проекта. За 123 дня он преодолеет более 26 тысяч км и побывает в 24 городах России – от Калининграда до Владивостока.
В Уфе с 29 сентября по 1 октября все желающие смогут увидеть кубок Чемпионата мира по футболу и сделать фотографию с трофеем в торговом центре «МЕГА». Кроме того, во время пребывания в столице Башкортостана кубок посетит спортивную школу футбольного клуба «Уфа», Уфимскую специальную общеобразовательную школу-интернат № 13 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также гимназию № 16 – первую в городе школу, оборудованную многофункциональным спортивным комплексом.