В Уфе организаторы тура Кубка FIFA рассеяли сомнения в его подлинности

- Футбол в нашей республике развивается по нарастающей. Мы видим хорошие, добротные результаты нашего главного клуба «Уфа». Мы видим, что тысячи мальчишек и девчонок начинают заниматься этим замечательным видом спорта. Так что большой футбол пришёл в нашу республику, город, надеюсь, надолго и основательно. И мы все вправе ждать хороших результатов. Ещё раз поздравляю вас, дорогие болельщики и болельщицы, с замечательным событием. Занимайтесь спортом! Не сидите на диванах и перед телевизорами, компьютерами. Выходите на улицу, - подчеркнул Хамитов.