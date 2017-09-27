mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе организаторы тура Кубка FIFA рассеяли сомнения в его подлинности

27 сентября 2017, 15:19
Один из организаторов тура Кубка FIFA сотрудник компании Кока-Кола Олег Пилецкий рассеял сомнения в его подлинности. Дело в том, что в интернете гуляет версия, что путешествует не сам Кубок, а его специальная копия.

- Нет, это не так, - сказал журналистам в Уфе Олег Пилецкий. - Это тот самый трофей, настоящий, который выиграет победитель Чемпионата мира 2018 года в России. Правда, право владения им все равно остается за FIFA.

Отметим, что на торжественно церемонии присутствовал глава республики Рустэм Хамитов.

- Футбол в нашей республике развивается по нарастающей. Мы видим хорошие, добротные результаты нашего главного клуба «Уфа». Мы видим, что тысячи мальчишек и девчонок начинают заниматься этим замечательным видом спорта. Так что большой футбол пришёл в нашу республику, город, надеюсь, надолго и основательно. И мы все вправе ждать хороших результатов. Ещё раз поздравляю вас, дорогие болельщики и болельщицы, с замечательным событием. Занимайтесь спортом! Не сидите на диванах и перед телевизорами, компьютерами. Выходите на улицу, - подчеркнул Хамитов.

Напомним, старт туру кубка Чемпионата мира по футболу 9 сентября дали Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино на стадионе «Лужники» в Москве.

Путешествие трофея станет самым длинным национальным туром в истории проекта. За 123 дня он преодолеет более 26 тысяч км и побывает в 24 городах России – от Калининграда до Владивостока.

В Уфе с 29 сентября по 1 октября все желающие смогут увидеть кубок Чемпионата мира по футболу и сделать фотографию с трофеем в торговом центре «МЕГА». Кроме того, во время пребывания в столице Башкортостана кубок посетит спортивную школу футбольного клуба «Уфа», Уфимскую специальную общеобразовательную школу-интернат № 13 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также гимназию № 16 – первую в городе школу, оборудованную многофункциональным спортивным комплексом.

Материалы по теме
В Уфе начали выдавать паспорта болельщика Кубка Конфедераций FIFA 2017Из-за кубка FIFA в Уфе закрыли парковку перед Конгресс-холлом В Уфу привезли Кубок FIFA
#Новости#Болеем за наших#Разиф Абдуллин#Спорт
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48