В отставку ушел губернатор Красноярского края

Виктор Толоконский родился в 1953 году в Новосибирске. Начал работать 1981 году в новосибирском облисполкоме. В 1992 году господин Толоконский получил должность заместителя мэра Новосибирска, а в 1993 году стал главой администрации города. В 1996 году состоялись первые всенародные выборы мэра Новосибирска, после которых Виктор Толоконский, получив поддержку 80% избирателей, перешел на второй срок.