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В отставку ушел губернатор Красноярского края

27 сентября 2017, 14:38
Напомним, совсем недавно свои посты покинули губернаторы Самарской и Нижегородской областей – Николай Меркушкин и Валерий Шанцев.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил об отставке на встрече с коллективом регионального правительства и депутатами, сообщил «Коммерсант».

Напомним, совсем недавно свои посты покинули губернаторы Самарской и Нижегородской областей – Николай Меркушкин и Валерий Шанцев.

Виктор Толоконский родился в 1953 году в Новосибирске. Начал работать 1981 году в новосибирском облисполкоме. В 1992 году господин Толоконский получил должность заместителя мэра Новосибирска, а в 1993 году стал главой администрации города. В 1996 году состоялись первые всенародные выборы мэра Новосибирска, после которых Виктор Толоконский, получив поддержку 80% избирателей, перешел на второй срок.

Новосибирской областью он руководил с 2000 до 2010 года. С 2005 года — член «Единой России». В начале сентября 2010 года президент назначил его полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. 26 сентября 2014 года он был избран губернатором Красноярского края.

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