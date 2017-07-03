Рустэму Хамитову - 63 года: много это или мало для главы Башкортостана?

18 августа 2017 года глава Башкирии Рустэм Хамитов отмечает своё 63-летие. Обычно это происходит без публичных торжеств, государственные издания напряженно молчат: руководитель региона не любит напоминать о своем возрасте, да и природная его скромность не позволяет устраивать пышных балов в свою честь.

В этой краткой аналитической (этот жанр, как известно, особо почитаем на Тукаева, 46) заметке попробуем определиться - 63 года - это много или мало для современного российского губернатора. Для этого выпишем дни рождения всех глав субъектов РФ, пользуясь «Википедией» (никаких инсайдов и утечек из секретных структур для этого не нужно) и выведем оттуда 7 важных цифр.

Цифра первая. 53 года 11 месяцев - таков средний возраст российского губернатора в данный момент, как бы его должность ни называлась. Глава Башкирии старше своего среднего коллеги по цеху на 9 лет. С учетом тенденции к омоложению губернаторского корпуса, этот факт говорит, скорее, не в его пользу, но ничем "таким" не является.

Цифра вторая. Глава Башкирии Рустэм Хамитов находится объективно в старшей возрастной группе и является 19-м в «рейтинге аксакалов». Возглавляет этот список бессменный руководитель Кузбасса Амангельды Тулеев, которому 73 года. Есть в нём, например, и Валерий Шанцев, которому 70. Это - известные на всю страну «тяжеловесы», политики другого призыва и иного поколения. Сравнивать их с нынешним руководителем Башкирии сложно, в их когорте, скорее, Муртаза Рахимов.

Всего 24 губернатора из 85 находятся в «пенсионном» для обычного человека возрасте. Для людей на государевой службе такая вешка - 65 лет, да и то она очень условна и предельным сроком пребывания не является, ни по закону, ни по факту.

Третья цифра. 65 лет. Именно столько будет Рустэму Хамитову в 2019 году, если он вдруг решит продолжить карьеру губернатора и выдвинется (попросится) на третий срок. Никаких юридических ограничений по его выдвижению на эту позицию нет - это квалифицированное суждение источников ИА «Медиакорсеть» в федеральных органах государственной власти. То же можно сказать о состоянии его здоровья - по данным источников ИА «Медиакорсеть», никаких объективных «медицинских отводов», которые бы помешали ему выдвигаться и работать, в случае избрания, для людей, не зафиксировано. Несмотря на все регулярные панические слухи и часто фиксируемый вид раздраженного и усталого человека, у Хамитова официально все в порядке со здоровьем. Сейчас в стране с VIP-медосмотрами строго, особенно после того, как глава Северной Осетии Тамерлан Агузаров успел проработать в своей должности лишь несколько месяцев с сентября 2015 года по февраль 2016 года: он умер от «грипповой» пневмонии на фоне лейкоза.

Четвертая цифра. Рустэму Хамитову при истечении возможного третьего срока, будет 70. Многие люди, ведущие активную интеллектуально насыщенную жизнь, остаются в этом возрасте в здравом уме и твердой памяти. Но доктор политологии Пермского университета Станислав Шкель выявил следующую тревожную черту - при Хамитове по какой-то причине элита «постарела»: главы муниципалитетов при Рахимове были 46-летними, теперь им, в среднем, 47,2 года. Да и ключевые вельможи, которыми окружает себя Хамитов, близки ему по возрасту: Владимиру Нагорному - 60, Рамилу Дильмухаметову - 63, да и свежий вице-премьер Хорошилов, внезапно назначенный из Бирска «борозды не испортит» в свои 58.

В ПФО, кстати, немало «возрастных», а если без кокетства, пожилых губернаторов: Шанцев, Берг, Меркушкин - старше Хамитова. Средний возраст губернаторов Приволжья заметно выше общероссийского - ближе к 58 годам. Это немного диссонирует с тем, что полпреду Президента РФ в ПФО Михаилу Бабичу - 48 лет, а первому волжскому полпреду, а ныне - куратору внутренней политики страны - Сергею Кириенко - 55 лет. Скорее всего тенденция на омоложение губернаторского корпуса в ПФО не исчерпалась, а только началась: со сверстниками и молодыми интересней работать.

Нижегородская область Валерий Шанцев 70 Самарская область Николай Меркушкин 66 Оренбургская область Юрий Берг 64 Башкортостан Рустэм Хамитов 63 Мордовия Владимир Волков 63 Татарстан Рустам Минниханов 60 Марий Эл Александр Евстифеев 59 Пензенская область Иван Белозерцев 59 Саратовская область Валерий Радаев 56 Кировская область Игорь Васильев 56 Чувашия Михаил Игнатьев 55 Удмуртия Александр Бречалов 43 Пермский край Максим Решетников 38

Пятая цифра. 2019. Этот год, судя по всем признакам, должен стать для Башкирии ударным, мобилизационным. В этот год отмечается 100-летие Башреспублики, 100-летие Мустая Карима. Они будут праздноваться официально, на общероссийском уровне, с планом мероприятий, честь по чести. К этому году приурочено возведение "ста объектов" инфраструктуры, о чем громко заявляется с трибун и сообщается средствами наружной рекламы. Само 100-летие БАССР - цифра виртуальная, дата 23 марта 1919 - давно не вспоминалась, ранее особо бурно не отмечалась. Башкирская этническая оппозиция считает столетие башкирской автономии от 1917 года, когда был учреждён Башкурдистан. 50-, 60-, 70-летия БАССР оставили о себе очень слабые следы в виде названий периферийных улиц в глубинке.

Как правило, подобные даты конструируются региональными лидерами для того, чтобы застолбить за собой будущее в глазах федерального центра: "дайте отпраздновать годовщину, ввести объекты, а там посмотрим, без меня все разворуют". В этом ряду - 1000-летие Казани, 450-летие присоединения Башкирии к Российскому государству. Хамитовские «пробросы» в дальнейшее будущее также существуют: республика борется за «Апимондию-2021», «Всемирную Фольклориаду-2020».

Шестая цифра. 30 лет. Столько лет на сей день самому молодому главе субъекта РФ - врио губернатора Калининградской области Антону Алиханову, который родился 17 сентября 1986 года. Распределение по возрастным декадам в губернаторском корпусе выглядит так.

Распределение высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по возрастным группам-декадам

Самое большое их количество - тридцать один - в интервале 50-60 лет, зрелом возрасте государственного мужа (среди губернаторов сейчас - 4 женщины: в Югре, Забайкалье, Владимирской и Мурманской областях). Тридцать - в «младшей группе», от 30 до 50 лет. Двадцать четыре, то есть меньшинство - в «старшей группе», 60+. Запрос на молодость губернаторов, пусть медленно, но прослеживается, как и в срезе исследуемой статистики, так и в хронике новых назначений "кириенковского" времени.

Седьмая цифра. Семь "самураев" в алфавитном порядке: Айрат Гаскаров (5 октября 1963), Тимербулат Каримов (2 ноября 1974), Хамит Мавлияров (1 мая 1964), Рустэм Марданов (9 мая 1964), Радий Хабиров (20 марта 1964), Андрей Шаронов (11 февраля 1964), Ирек Ялалов (21 января 1961) - вот, пожалуй, и все, кого молва заподозрила в губернаторских амбициях и «выдвинула» в долгожданные «приёмники» Хамитова в последний год-полтора и кто более-менее подходит на эту позицию по анкетным данным, послужному списку и фактуре. За исключением "самовыдвиженца" Рафиса Кадырова (7 июня 1955).

Они являются "преемниками" Хамитова лишь умозрительно, у них разный бэкграунд, планы и амбиции по поводу Республики Башкортостан. Но их объединяет один существенный признак - они значительно моложе нынешнего главы Башкирии и более подходят под демографический формат среднего российского губернатора.

Таким образом, при прочих равных условиях, несмотря на отсутствие объективных стоп-факторов, в 2019 году мы видим 65-летнего главу региона, который отработал два срока на этом ответственном посту. И ему весьма трудно будет прорываться через группу вполне созревших для хлопотной губернаторской работы земляков, на третий срок, доказывая и руководству страны, и избирателю, и, самое главное, разрозненным региональным элитам необходимость делать исключение из тренда на омоложение губернаторского корпуса. Разве что произойдет чудо, и все планы, заявленные в предыдущие годы деятельности, будут воплощены с блеском.

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