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Рустэму Хамитову - 63 года: много это или мало для главы Башкортостана?
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Рустэму Хамитову - 63 года: много это или мало для главы Башкортостана?

17 августа, 16:18Шамиль ВАЛЕЕВ, Рустэм БашкирцевФото: Пресс-служба главы Башкирии/ glavarb.ru
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