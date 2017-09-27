mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии мальчик ушел кататься на велосипеде и не вернулся домой

27 сентября 2017, 09:32
Сейчас ребенка разыскивает полиция.

Полиция разыскивает Ситдикова Ильвира Ильдаровича 2007 года рождения, который проживает в селе Малиновка на улице Интернациональная 1 – 1, сообщили в пресс-службе МВД.

Мальчик пропал 26 сентября в 15:30. Сказал, что поедет кататься на велосипеде, ушел из дома и не вернулся.

Ильвир худощавого телосложения, темноволосый, ростом 130 см, на вид 9-11 лет. Был одет в светло-синюю болоньевую куртку с белыми лампасами на рукавах, белую шапку с горизонтальными полосками синего цвета, спортивные трико темно-синего цвета с белыми лампасами, черные кроссовки с белой окантовкой на подошве.

Всех, кому что-то известно о местонахождении мальчика, просят обратиться в МВД по Белебеевскому району по телефону (8 347 86) 5-54-80.

Материалы по теме
17-летний студент из Башкирии Эмиль Багаутдинов ушел на учебу и не вернулсяВ Уфе разыскивается сбежавшая из приюта 16-летняя девушка
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48