В Башкирии мальчик ушел кататься на велосипеде и не вернулся домой

Ильвир худощавого телосложения, темноволосый, ростом 130 см, на вид 9-11 лет. Был одет в светло-синюю болоньевую куртку с белыми лампасами на рукавах, белую шапку с горизонтальными полосками синего цвета, спортивные трико темно-синего цвета с белыми лампасами, черные кроссовки с белой окантовкой на подошве.