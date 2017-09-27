В Башкирии мальчик ушел кататься на велосипеде и не вернулся домой

Полиция разыскивает Ситдикова Ильвира Ильдаровича 2007 года рождения, который проживает в селе Малиновка на улице Интернациональная 1 – 1, сообщили в пресс-службе МВД.
Мальчик пропал 26 сентября в 15:30. Сказал, что поедет кататься на велосипеде, ушел из дома и не вернулся.
Ильвир худощавого телосложения, темноволосый, ростом 130 см, на вид 9-11 лет. Был одет в светло-синюю болоньевую куртку с белыми лампасами на рукавах, белую шапку с горизонтальными полосками синего цвета, спортивные трико темно-синего цвета с белыми лампасами, черные кроссовки с белой окантовкой на подошве.
Всех, кому что-то известно о местонахождении мальчика, просят обратиться в МВД по Белебеевскому району по телефону (8 347 86) 5-54-80.