В Уфе разыскивается сбежавшая из приюта 16-летняя девушка

Подростка не могут найти четвертый день.

13 июня около 17:45 несовершеннолетняя Стоянова Светлана Васильевна 2000 года рождения самовольно ушла из социального приюта для детей и подростков (улица Победы, 26а), сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 168-170 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы светлые, обесцвеченные. Бал одета в черный спортивный костюм со вставками на плечах салатового цвета. Если вам что-то известно о местонахождении Светланы, сообщите по телефонам:

дежурная часть МВД по РБ - 279-39-02;

дежурная часть Управления МВД России по г.Уфе – 237-19-60 или 02;

отдел полиции №5 Управления МВД России по городу Уфе – 242-77-15, 242-44-13.

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