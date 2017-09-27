УРАЛСИБ вошел в Топ-15 рейтинга банков по розничному кредитованию

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 рейтингакрупнейших банковпо величинекредитного портфеля физическим лицам на 1 августа 2017 года, согласно исследованию Эксперт РА. Объем розничного кредитного портфеля Банка на 01.08.2017 года составил 95,4 млрд рублей.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» активно развивает направление розничного кредитования. По итогам 1 полугодия текущего года объемы ипотечного кредитования выросли в 6 раз, автокредитования – в 5 раз, потребкредитования – почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост выдач связан с улучшением условий предоставления кредитов практически по всем розничным продуктам Банка. В частности были снижены процентные ставки, увеличен срок кредита, расширен возрастной диапазон заемщиков, оптимизирован кредитный процесс, благодаря чему сократилось время рассмотрения заявки и предоставления кредита. Также были обновлены индивидуальные кредитные предложения для клиентов, имеющих положительную историю взаимоотношений с Банком, предложены новые кредитные продукты со сниженной процентной ставкой работникам бюджетных структур и заемщикам, желающим рефинансировать действующие обязательства в сторонних банках.
Справка:
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,
«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 500 банкоматов, 524 платежных терминала и 23 238 POS-терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.