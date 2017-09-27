УРАЛСИБ вошел в Топ-15 рейтинга банков по розничному кредитованию

Рост выдач связан с улучшением условий предоставления кредитов практически по всем розничным продуктам Банка. В частности были снижены процентные ставки, увеличен срок кредита, расширен возрастной диапазон заемщиков, оптимизирован кредитный процесс, благодаря чему сократилось время рассмотрения заявки и предоставления кредита. Также были обновлены индивидуальные кредитные предложения для клиентов, имеющих положительную историю взаимоотношений с Банком, предложены новые кредитные продукты со сниженной процентной ставкой работникам бюджетных структур и заемщикам, желающим рефинансировать действующие обязательства в сторонних банках.