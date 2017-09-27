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УРАЛСИБ вошел в Топ-10 ипотечных банков по итогам 1 полугодия

27 сентября 2017, 09:41
Всего за этот период Банк выдал более 4 тыс. кредитов на сумму 7,9 млрд рублей.

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года, согласно исследованию портала Банки.ру.

Ипотека является одним из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Заемщикам Банк предлагает комфортные условия ипотечного кредитования. В августе были снижены процентные ставки по всей линейке жилищных кредитов, а максимальный срок кредита увеличен до 30 лет.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 500 банкоматов, 524 платежных терминала и 23 238 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

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#Новости#Надежда Валитова#Экономика
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