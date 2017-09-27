УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков по объему автокредитования с господдержкой

Программа автокредитования с господдержкой Банка УРАЛСИБ распространяется на приобретение новых автомобилей 2016-2017 гг. производства, полной массой не более 3,5 т и максимальной стоимостью не более 1,45 млн рублей. Минимальная ставка 8,0% формируется за счёт скидки к базовой ставке по программе государственной субсидии (в размере 6,7%) и оформления страхования жизни. Одновременно с этим в Банке возможно получить дополнительную скидку в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Максимальный срок кредита составляет 36 месяцев. Программа действует до 31 декабря 2017 года.