УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков по объему автокредитования с господдержкой

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков по объему и количеству выданных в первом полугодии 2017 года автокредитов с госсубсидированием, согласно исследованию портала Банки.ру. Всего за полугодие Банк выдал автокредитов на сумму 801,6 млн рублей.
Лидерами продаж в данном сегменте являются Lada, Hyundai, Renault и Kia. При этом средняя стоимость автомобиля, оформляемого в рамках программы, составляет 570 тысяч рублей. Городами-лидерами по объему кредитования в рамках программы являются Москва, Санкт-Петербург и Уфа.
Программа автокредитования с господдержкой Банка УРАЛСИБ распространяется на приобретение новых автомобилей 2016-2017 гг. производства, полной массой не более 3,5 т и максимальной стоимостью не более 1,45 млн рублей. Минимальная ставка 8,0% формируется за счёт скидки к базовой ставке по программе государственной субсидии (в размере 6,7%) и оформления страхования жизни. Одновременно с этим в Банке возможно получить дополнительную скидку в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Максимальный срок кредита составляет 36 месяцев. Программа действует до 31 декабря 2017 года.
Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. По итогам августа 2017 года объемы автокредитования выросли в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Справка:
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,
«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 500 банкоматов, 524 платежных терминала и 23 238 POS-терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.