Минобороны России показало видео пуска ракеты, испугавшей полстраны

- Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (республика Казахстан). В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны. В последующем эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления про для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет, - говорится в сообщении Минобороны России.