Минобороны России показало видео пуска ракеты, испугавшей полстраны

Сегодня, 27 сентября, в интернете появился видеоролик запуска ракеты, которую накануне поздним вечером в небе наблюдали многие жители России и успели испугаться, не будучи уверены, что эта яркая вспышка не представляет реальной опасности.
Сегодня Министерство обороны России дало пояснения, что осуществлялся испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь», который был произведен с полигона Капустин Яр из Астраханской области.
- Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (республика Казахстан). В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны. В последующем эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления про для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет, - говорится в сообщении Минобороны России.