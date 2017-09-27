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Минобороны России показало видео пуска ракеты, испугавшей полстраны

27 сентября 2017, 18:06
Военные утверждают, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты прошли в штатном режиме.

Сегодня, 27 сентября, в интернете появился видеоролик запуска ракеты, которую накануне поздним вечером в небе наблюдали многие жители России и успели испугаться, не будучи уверены, что эта яркая вспышка не представляет реальной опасности.

Сегодня Министерство обороны России дало пояснения, что осуществлялся испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь», который был произведен с полигона Капустин Яр из Астраханской области.

- Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (республика Казахстан). В ходе испытания получены экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны. В последующем эта информация будет использована в интересах разработки эффективных средств преодоления про для оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет, - говорится в сообщении Минобороны России.

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