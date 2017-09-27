Министр семьи Башкирии Иванова: Наши бабушки дадут фору «Бурановским»!

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова сегодня рассказала о тех мероприятиях, которые пройдут в регионе в связи с Международным днем пожилых людей 1 октября.
В Уфе с 4 по 6 октября на площадке ВДНХ-Экспо пройдет череда мастер-классов, лекций и других мероприятий в рамках двух выставок «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» и «Здоровье и долголетие». Там запланировано 40 просветительских мероприятий, в том числе 12 лекций, 16 мастер-классов, три встречи с кумирами (Олег Ханов, Нурия Ирсаева, Алла Докучаева), три концерта и даже конкурс красоты «Серебряная Уфа-2017». На улице будут работать четыре передвижных медицинских модуля, а внутри – медицинский центр. Так что любой человек почтенного возраста сможет проверить свое здоровье.
- Это будет форум, фестиваль для пожилых людей, - отметила Ленара Иванова. – Сейчас в Башкирии 927 тысяч людей старше трудоспособного возраста (55 - для женщин, 60 – для мужчин – прим.). И это 22,8% населения. За пять лет доля людей такого возраста возросла на 3%.
По словам министра, сейчас в Башкирии 470 тысяч ветеранов охвачено различными видами социальной поддержки (льготами, пособиями, выплатами, субсидиями).
4 октября в Конгресс-холле в 17.00 пройдет гала-концерт республиканского фестиваля «Я люблю тебя,жизнь». Для участия в нем в отборочных турах соревновались 2500 самодеятельных артистов со всех районов Башкирии. В финал вошли 500 человек. Вход на гала-концерт свободный.
- Наши бабушки дадут фору «Бурановским бабушкам», - заметила по этому поводу Ленара Иванова.
1 октября свои двери для пожилых людей распахнет двери исторический музей «Россия – моя история», куда также для них вход будет свободный. Музей – современный, интерактивный, так что стоит воспользоваться такой возможностью.
Но прежде всего ветеранов будут чествовать на предприятиях. Для них будут организованы встречи, чаепития.
- Не забудьте этим людям уделить внимание, - сказала Ленара Иванова, обращаясь к руководителям предприятий. – Это очень важно.
Есть и такая категория ветеранов, которые по разным причинам остались без предприятий (обанкротились, например). Таких людей на себя берут в муниципалитетах и в министерстве, сказала Ленара Иванова.
- Сообщайте нам, если кого-то где-то забыли, - попросила журналистов министр. – Мы же не можем всего знать.