Министр семьи Башкирии Иванова: Наши бабушки дадут фору «Бурановским»!

В Уфе с 4 по 6 октября на площадке ВДНХ-Экспо пройдет череда мастер-классов, лекций и других мероприятий в рамках двух выставок «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» и «Здоровье и долголетие». Там запланировано 40 просветительских мероприятий, в том числе 12 лекций, 16 мастер-классов, три встречи с кумирами (Олег Ханов, Нурия Ирсаева, Алла Докучаева), три концерта и даже конкурс красоты «Серебряная Уфа-2017». На улице будут работать четыре передвижных медицинских модуля, а внутри – медицинский центр. Так что любой человек почтенного возраста сможет проверить свое здоровье.