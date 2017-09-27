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Глава Дагестана объявил, что подаст в отставку

27 сентября 2017, 17:25
71-летний Рамазан Абдулатипов пояснил, что принял такое решение из-за своего преклонного возраста.

Сегодня, 27 сентября, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов сообщил, что намерен подать заявление об отставке. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Причины отставки - возраст наступил, 71 год уже», - сообщил Рамазан Абдулатипов и пояснил при этом, что «по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась».

Что же касается своей дальнейшей судьбы, то Рамазан Абдулатипов сообщил, что у него «очень большая в этом плане палитра интересов».

Напомним, череда отставок глав регионов продолжается уже всю последнюю неделю. Уже подали в отставку, губернаторы Самарской и Нижегородской областей, а также Красноярского края.

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#Новости#Отставка#Татьяна Майорова,#Политика
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