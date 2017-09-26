Замгендиректора Аэрофлота Каллегари удостоен высшей госнаграды Италии

Торжественная церемония состоялась в Посольстве Италии в Москве. Топ-менеджер Аэрофлота удостоен награды «за выдающийся вклад в укрепление российско-итальянских отношений». Орден от имени Президента Итальянской Республики вручил Посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини.
- Эта награда – большая честь для меня, - заявил Джорджио Каллегари. – Орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» с гордостью носили мой дед и мой отец, и я рад продолжить семейную традицию. Вся моя жизнь связана с авиацией, и значительная ее часть отдана Аэрофлоту. Работа в ведущей российской авиакомпании дает мне возможность участвовать в развитии российско-итальянских отношений, и я благодарен за высокую оценку моего вклада в укрепление международного сотрудничества, особенно в нынешнее непростое время.
Джорджио Каллегари работает в Аэрофлоте с сентября 2011 года и занимает одну из ключевых позиций: он отвечает за разработку и реализацию корпоративной стратегии. Д.Каллегари внес значительный вклад в досрочное выполнение одной из главных задач Стратегии развития до 2025 года – войти в топ-20 глобальных авиаперевозчиков по количеству перевезенных пассажиров. По данным влиятельного авиационного издания Airline Business Группа «Аэрофлот» по итогам 2016 года вышла на 18-е место по пассажиропотоку и на 20-е место по выполненному пассажирообороту среди авиаперевозчиков всего мира. Таким образом, Аэрофлот достиг важного стратегического рубежа и официально вернулся в глобальную элиту гражданской авиации.
Орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» - высшая государственная награда Италии, учрежденная в 1951 году взамен старых королевских регалий. Орден присуждается за значительные заслуги перед нацией в области экономики, общественной и гуманитарной деятельности, благотворительности, литературы, искусства. Данной награды (разных степеней) ранее были удостоены всемирно известные деятели, в том числе летчик-космонавт Валентина Терешкова, музыканты Мстислав Ростропович и Валерий Гергиев, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко.
Справка. Аэрофлот — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1074 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.
Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».
Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолетных парков в мире, который насчитывает 198 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.