Замгендиректора Аэрофлота Каллегари удостоен высшей госнаграды Италии

Джорджио Каллегари работает в Аэрофлоте с сентября 2011 года и занимает одну из ключевых позиций: он отвечает за разработку и реализацию корпоративной стратегии. Д.Каллегари внес значительный вклад в досрочное выполнение одной из главных задач Стратегии развития до 2025 года – войти в топ-20 глобальных авиаперевозчиков по количеству перевезенных пассажиров. По данным влиятельного авиационного издания Airline Business Группа «Аэрофлот» по итогам 2016 года вышла на 18-е место по пассажиропотоку и на 20-е место по выполненному пассажирообороту среди авиаперевозчиков всего мира. Таким образом, Аэрофлот достиг важного стратегического рубежа и официально вернулся в глобальную элиту гражданской авиации.