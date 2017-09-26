«Салават Юлаев» сыграет с «Трактором» в Челябинске

- Но исходя из прошлой же игры челябинцев, это сделать как минимум будет непросто, - продолжил эксперт. - Казань приехала в роли фаворита, а уехала на щите, и им повезло, что уральцы не до конца еще верят в свои силы и свой потенциал. По игре они заслуживали три очка, и конечно такие победы придают уверенности. Думаю, что будет очень упорная борьба. Дело дойдёт до буллитов и в этой лотерее отдам предпочтение уфимцам.