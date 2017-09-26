«Салават Юлаев» сыграет с «Трактором» в Челябинске

Сегодня в 14-ом туре чемпионата России по хоккею уфимский клуб «Салават Юлаев» сыграет с челябинским «Трактором». Матч пройдет в Челябинске. Трансляцию матча в 19.00 начнут на телеканалах БСТ и КХЛ ТВ.
Соперники сыграли между собой 42 матча в чемпионатах России и КХЛ. «Салават Юлаев» 22 раза победил с разницей шайб 127-82.
В прошлом сезоне на своей арене «Трактор» выиграл - 4:2, а в Уфе «юлаевцы» одержали победу - 2:1.
Экс-нападающий национальной сборной Украины, выступавший в чемпионате России за столичные клубы «Спартак» и «Крылья Советов», а также за хабаровский «Амур» Алексей Лазаренко дал прогноз на матч «Рейтингу Букмекеров».
- Команды провели разные по характеру и результату матчи, - сказал Лазаренко. - Уфимцы были деклассированны новой машиной Крикунова, причём, что крайне непохоже на «Салават», команда просто развалилась после второго гола, что, конечно же, фаворит себе позволять не должен. Поэтому к этому матчу Уфа явно подойдет с позиции реабилитации себя и дабы доказать скептикам, что 0:4 было просто случайностью.
- Но исходя из прошлой же игры челябинцев, это сделать как минимум будет непросто, - продолжил эксперт. - Казань приехала в роли фаворита, а уехала на щите, и им повезло, что уральцы не до конца еще верят в свои силы и свой потенциал. По игре они заслуживали три очка, и конечно такие победы придают уверенности. Думаю, что будет очень упорная борьба. Дело дойдёт до буллитов и в этой лотерее отдам предпочтение уфимцам.