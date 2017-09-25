В Уфе пройдет спектакль-кабаре ко Дню пожилых людей и Дню музыки

Звезды уфимской эстрады и оперы, артисты мим-театра «De Bufo» и танцевального модерна «MayBe Dance» представят яркие концертные номера с ариями и романсами советской и зарубежной эстрады. В концерте примут участие: ведущие оперные солисты Алим Каюмов, Ян Лейше, Айгиз Гизатуллин, известные эстрадные исполнители Руслан Сайфутдинов, Фарида Галискарова, Сиявуш Шерматов, Полина Кобец, Вадим Закиев, Айгиз Ханов.