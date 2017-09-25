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В Уфе пройдет спектакль-кабаре ко Дню пожилых людей и Дню музыки

25 сентября 2017, 12:53
Организатор - творческое объединение «Уфимский театр эстрады».

1 октября в концертном зале Конгресс-Холла пройдет эстрадное ревю «Верни мне музыку», приуроченное к международному дню музыки и Дню пожилых людей.

Звезды уфимской эстрады и оперы, артисты мим-театра «De Bufo» и танцевального модерна «MayBe Dance» представят яркие концертные номера с ариями и романсами советской и зарубежной эстрады. В концерте примут участие: ведущие оперные солисты Алим Каюмов, Ян Лейше, Айгиз Гизатуллин, известные эстрадные исполнители Руслан Сайфутдинов, Фарида Галискарова, Сиявуш Шерматов, Полина Кобец, Вадим Закиев, Айгиз Ханов.

Атмосферу спектакля-кабаре создаст эстрадно-джазовый оркестр Олега Касимова.

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