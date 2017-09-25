В Уфе после скандала поменяли госзаказчика пристроя к онкодиспансеру

Распоряжением правительства Башкирии от 18 сентября текущего года №884-р была осуществлена смена госзаказчика на строительстве пристроя к хирургическому корпусу онкологического диспансера. Об этом Медиакорсети сообщила пресс-секретарь Минздрава республики Светлана Кускарбекова.
По ее словам, функции госзаказчика, представляющего интересы министерства на строительстве данного объекта, были переданы от ООО «Медикал Групп» Государственному казенному управлению «Управление капитального строительства» (далее - ГКУ УКС). Уже оформлено соответствующее дополнительное соглашение о смене госзаказчика в рамках госконтракта на выполнение ООО «Фирма СУ-10» строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и прочих работ в процессе строительства пристроя к хирургическому корпусу онкодиспансера. Более подробных разъяснений о том, почему столь скоропостижно произошла смена представителя госзаказчика на данном объекте, представители Минздрава РБ не дали. Но изучение событий, предшествовавших данному распоряжению, позволяет сделать вполне определенные выводы.
Незадолго до описанных событий на стройплощадку был наложен арест судебными приставами по решению арбитражного суда, поддержавшего иск ООО «Медикал Групп», которая на тот момент выполняла функции госзаказчика. Специалисты «Медикал Групп» потребовали от генерального подрядчика – СУ-10 устранить массовые нарушения, которые они выявили в самом начале строительства.
Примечательно, что СУ-10, по сути, получило права заняться строительством на данном объекте только в августе, по итогам тендера. Надо отметить, что данный контракт минздраву удалось заключить лишь с пятой попытки. Тендер длился с 2012 года, результаты торгов несколько раз аннулировались ФАС за различные нарушения. Два раза в торгах побеждали стройфирмы с других регионов. В предпоследний раз победа досталась калининградскому предприятию, у которого обнаружились недостоверные данные о банковской гарантии, якобы выданной Сбербанком. Тогда победа досталась уфимской фирме СУ-10.
Стоимость возведения девятиэтажного корпуса на 240 коек с поликлиникой на 450 посещений обойдется бюджету в 1,26 млрд рублей. Минздрав Башкирии готов был авансировать генподрядчику 30% затрат. Оставшаяся часть оплаты должна поступить в течение трех лет после завершения работ – до 31 декабря 2024 года.
Уфимские строители начали осваивать территорию, но не прошло и месяца, как стройплощадка оказалась арестована по настоянию ООО «Медикал Групп». Руководство этой организации поначалу охотно давало комментарии по этому поводу, но после выхода распоряжения правительства о смене госзаказчика заняло глухую оборону от прессы. Директор ООО «Медикал Групп» Марина Петрова отказалась от комментариев. По этой причине обратимся к комментариям представителей ООО «Медикал Групп» о выявленных на стройке нарушениях, опубликованным ранее.
– 1 сентября текущего года, проходя мимо строительной площадки, наши сотрудники зафиксировали начало земельных работ. При этом сразу было видно, что есть существенные нарушения. Элементарно отсутствовало ограждение строительной площадки, нет специального освещения территории, нет сигнальных знаков для предупреждения прохожих, нет строительного городка. Кроме того, был вырыт котлован без присутствия авторского надзора, а когда прошел сильный ливень, он был затоплен на серьезную высоту.
Подрядчик не должен был этого допустить. Замачивание дна котлована влияет на его несущую способность, что может отложится на дальнейшей прочности фундамента, и еще есть ряд нарушений. Так, началось задавливание шпунтовой стены маломощным сваедавом, что также является грубейшим нарушением проектного решения по объекту.
Также, по нашим сведениям, отсутствует разрешение на строительство, как на тот момент, так и на текущее время. Несмотря на наши неоднократные обращения в адрес Минздрава РБ о выявленных нарушениях и запросе передать нам исходную документацию для оформления разрешения на строительство данного объекта, мы не получили от госзаказчика ни одного ответа.
В рамках полномочий по действующему государственному контракту нами был направлен ряд предписаний с требованием устранить выявленные нарушения в адрес ООО «Фирма Су- 10» Ни одно из предписаний не было выполнено. Они были проигнорированы, работы не были приостановлены и продолжались дальше, с указанными нарушениями, - рассказал порталу Proural.info заместитель директора ООО «Медикал Групп» Тимур Сайфуллин.
У представителей СУ-10 претензии ООО «Медикал Групп» вызвали недоумение. По их мнению, все работы, которые компания провела на стройплощадке в августе, до получения разрешения на строительство, являются подготовительными, и на них документов не требуется.
- Согласно отдельным пунктам госконтракта ООО «Медикал Групп» и Минздрав РБ, компания, обвиняющая нас в работе без разрешения на строительство, обязалась получить документ до начала возведения здания и передать его генподрядчику, т.е. нам – ООО «Фирма СУ-10». Фактически ООО «Медикал Групп» нас обвиняет в том, что оно само должно было сделать и не сделало. Кроме того, ожидаются интенсивные сезонные дожди, и если подготовительные работы не провести заблаговременно, строительная площадка не будет отвечать необходимым нормам и правилам, – объяснил свою позицию по данному вопросу юрист ООО «Фирма СУ-10» Александр Вецак.
Вопрос о том, почему котлован и стройплощадка, по данным ООО «Медикал Групп», оказались не огорожены, представитель генподрядчика в своем ответе обошел вниманием.
Вдобавок, по данным Главархитектуры Уфы, проводить государственную историко-культурную экспертизу в данном случае нет необходимости, потому что размещение пристроя к существующему корпусу онкологического диспансера не находится в границах зон с особыми условиями использования.
Согласно распоряжению правительства РБ, в дальнейшем новый представитель госзаказчика – ГКУ УКС РБ – должен будет самостоятельно осуществлять функции заказчика-застройщика и технического заказчика.
Медиакорсеть будет следить за развитием событий.