В Уфе после скандала поменяли госзаказчика пристроя к онкодиспансеру

- Согласно отдельным пунктам госконтракта ООО «Медикал Групп» и Минздрав РБ, компания, обвиняющая нас в работе без разрешения на строительство, обязалась получить документ до начала возведения здания и передать его генподрядчику, т.е. нам – ООО «Фирма СУ-10». Фактически ООО «Медикал Групп» нас обвиняет в том, что оно само должно было сделать и не сделало. Кроме того, ожидаются интенсивные сезонные дожди, и если подготовительные работы не провести заблаговременно, строительная площадка не будет отвечать необходимым нормам и правилам, – объяснил свою позицию по данному вопросу юрист ООО «Фирма СУ-10» Александр Вецак.