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УРАЛСИБ запустил обновленную страницу на сайте hh.ru

25 сентября 2017, 10:40
Новая страница выполнена в современном стильном дизайне и имеет удобный и функциональный интерфейс.

Банк УРАЛСИБ запустил обновленную корпоративную страницу на сайте hh.ru. Для удобства пользователей были разработаны полная и мобильная версии страницы.

На странице были полностью обновлены разделы «О Банке», «Корпоративная культура», «Обучение и развитие», а также созданы новые разделы «Карьера» и «Студентам и выпускникам». Есть удобная навигация по вакансиям ПАО «Банк УРАЛСИБ» в регионах присутствия Банка – в формате интерактивной карты Российской Федерации. Всего на странице Банка на сегодня представлено около 300 вакансий.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 500 банкоматов, 524 платежных терминала и 23 238 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

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#Новости#Надежда Валитова#Экономика
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