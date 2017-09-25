УРАЛСИБ запустил обновленную страницу на сайте hh.ru

На странице были полностью обновлены разделы «О Банке», «Корпоративная культура», «Обучение и развитие», а также созданы новые разделы «Карьера» и «Студентам и выпускникам». Есть удобная навигация по вакансиям ПАО «Банк УРАЛСИБ» в регионах присутствия Банка – в формате интерактивной карты Российской Федерации. Всего на странице Банка на сегодня представлено около 300 вакансий.