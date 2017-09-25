УРАЛСИБ попал в ТОП-5 банков по объему кредитования малого бизнеса

Банк УРАЛСИБ занял 4-е место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса в 1 полугодии 2017 года. Исследование было подготовлено рейтинговым агентством Эксперт РА. Всего в 1 полугодии клиентам из сегмента МСБ Банком было выдано кредитов на сумму 48,8 млрд рублей. По статистике, чаще всего предприниматели берут кредит на пополнение оборотных средств.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает широкую линейку специализированных программ для бизнеса, включающих кредиты на приобретение коммерческой недвижимости, транспорта или пополнение оборотного капитала, выгодное расчетно-кассовое обслуживание, удобные зарплатные проекты. Клиентам доступны небанковские сервисы: готовое решение по установке и обслуживанию онлайн-касс по 54-ФЗ, интернет-бухгалтерия, сервис юридических консультаций «Адвокат для бизнеса», сервис проверки контрагентов, услуга экспресс-доставки документов и другие.
Одним из важных социальных проектов, который Банк УРАЛСИБ запустил в 2017 году, стал Университет бизнеса. Университет позволяет бизнесменам на онлайн-семинарах получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. Кроме того, предприниматели, обучающиеся в Университете, получают возможность бесплатно открыть расчетный счет в Банке УРАЛСИБ и получить обслуживание в течение трех месяцев в подарок.
Справка:
Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,
«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 500 банкоматов, 524 платежных терминала и 23 238 POS-терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.