УРАЛСИБ попал в ТОП-5 банков по объему кредитования малого бизнеса

Банк УРАЛСИБ занял 4-е место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса в 1 полугодии 2017 года. Исследование было подготовлено рейтинговым агентством Эксперт РА. Всего в 1 полугодии клиентам из сегмента МСБ Банком было выдано кредитов на сумму 48,8 млрд рублей. По статистике, чаще всего предприниматели берут кредит на пополнение оборотных средств.