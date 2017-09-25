Наступившая неделя в Башкирии обещает быть холодной

Наступившая неделя обещает быть холодной из-за арктического циклона, пришедшего на территорию Башкирии из северных районов страны. Из-за его нашествия жителям республики на этой неделе достанется мало солнца и тепла. Почти каждый день ожидается дождь.
Сегодня, 25 сентября, днем воздух прогреется до +9 градусов. В среду может быть чуть теплее, до +11 градусов, а затем опять похолодает до +8 градусов.
В ночное время возможны заморозки. Так, уже завтра, 26 сентября, и послезавтра, 27 сентября, ночью синоптики обещают в темное время суток понижение температуры до 0 градусов. Но дальше опять начнется потепление.
Напомним, недавно Медиакорсеть публиковала подробное интервью о погоде с кандидатом географических наук, доцентом Инбером Япаровым.
- Для нашего региона арктические холодные массы довольно характерное явление. Поэтому у нас бывают ранние заморозки осенью, весной. Это влияние Северного Ледовитого океана. Резкое изменение температуры — это и есть следствие прорыва арктических циклонов, оно может привести к серьезным последствиям. Его еще называют в народе «Акман-Токман», - рассказал собеседник.