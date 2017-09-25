Наступившая неделя в Башкирии обещает быть холодной

- Для нашего региона арктические холодные массы довольно характерное явление. Поэтому у нас бывают ранние заморозки осенью, весной. Это влияние Северного Ледовитого океана. Резкое изменение температуры — это и есть следствие прорыва арктических циклонов, оно может привести к серьезным последствиям. Его еще называют в народе «Акман-Токман», - рассказал собеседник.