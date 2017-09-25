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Карьеру Андрея Вихарева "спонсировали" обманутые бизнес-партнеры

25 сентября 2017, 17:43
В Интернете набирает силу скандал по поводу стремительного карьерного взлета мэра городского округа Лосино-Петровский Андрея Вихарева. Его карьерный скачок обусловлен крупными денежными вливаниями. Но только финансы чиновник предпочитает брать из своего бизнеса, и страдают от этого партнеры, клиенты и сотрудники.

Как пишет издание «Новые Известия», в 2009 году Вихарев занял пост депутата Совета депутатов городского округа Жуковский, в 2011 году стал депутатом Московской областной думы, а уже в 2014 году – мэром Лосино-Петровского. Этот карьерный взлет бизнесмена, под контролем котором находится около 50 бизнес-единиц, не может остаться без последствий. Деньги для приобретения новых постов Вихарев забирает у своих же предприятий. В итоге компании теряют дееспособность и возможность выполнять свои обязательства перед кредиторами и своими работниками.

Одно из таких предприятий, строительная компания «Гарантия-Строй», сейчас именуется ООО «ПромСтройПроект», занята строительством жилых комплексов в Раменском, Истре и Жуковском, а Вихарев владеет ею посредством оффшоров. По причине выкачки из предприятия ресурсов, проекты по строительству полностью остановили. Тысячи семей остались без квартир, многие находятся в бедственной ситуации – за жилье отданы деньги, но в подтопленном недострое проживать нельзя.

Дольщики вынуждены протестовать и требовать свои законные квадратные метры, но на их жалобы никто не реагирует. При этом компания берет новые проекты по строительству, теперь в Лосино-Петровске.

Информацию о недобросовестном застройщике в Сети выкладывают не только обманутые клиенты, но и сотрудники компании. Например, на сайте retwork.com крановщик предприятия написал, что за работу ему не заплатили. При этом техника используется низкого качества и на каждом шагу присутствуют нарушения. В частности, сотрудников трудоустраивают неофициально.

С партнерами у Вихарева дела обстоят не лучше – он не платит им за полученные материалы и технические средства. В суды подано около 50 исков против компании с целью взыскать более 500 тысяч рублей.

В числе пострадавших числятся крупнейшие банки. Одна из бизнес-структур Вихарева в счет погашения долга передала «Сбербанку» оборудование на 232 миллиона рублей. Но спустя некоторое время другой актив чиновника с похожим названием ООО «Завод

Строительных Материалов» выступил с требованиями вернуть технику, приобретенную якобы на незаконных основаниях. При этом платить по кредитным обязательствам предприятия не собирались.

Сложившаяся ситуация не является секретом для высокопоставленных лиц из администрации и правоохранительных органов и не чинит препятствий для Вихарева в построении политической карьеры. Его планы простираются еще шире, а финансы, выкачанные из обманутых дольщиков, партнеров и кредитных учреждений, помогут в достижении целей. Пользователи не первый раз жалуются на безнаказанность чиновника и купленные им за деньги обманутых граждан посты.

#Желтые новости#Светлана Павлова
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