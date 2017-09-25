Карьеру Андрея Вихарева "спонсировали" обманутые бизнес-партнеры

Как пишет издание «Новые Известия», в 2009 году Вихарев занял пост депутата Совета депутатов городского округа Жуковский, в 2011 году стал депутатом Московской областной думы, а уже в 2014 году – мэром Лосино-Петровского. Этот карьерный взлет бизнесмена, под контролем котором находится около 50 бизнес-единиц, не может остаться без последствий. Деньги для приобретения новых постов Вихарев забирает у своих же предприятий. В итоге компании теряют дееспособность и возможность выполнять свои обязательства перед кредиторами и своими работниками.