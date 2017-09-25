Карьеру Андрея Вихарева "спонсировали" обманутые бизнес-партнеры

Как пишет издание «Новые Известия», в 2009 году Вихарев занял пост депутата Совета депутатов городского округа Жуковский, в 2011 году стал депутатом Московской областной думы, а уже в 2014 году – мэром Лосино-Петровского. Этот карьерный взлет бизнесмена, под контролем котором находится около 50 бизнес-единиц, не может остаться без последствий. Деньги для приобретения новых постов Вихарев забирает у своих же предприятий. В итоге компании теряют дееспособность и возможность выполнять свои обязательства перед кредиторами и своими работниками.
Одно из таких предприятий, строительная компания «Гарантия-Строй», сейчас именуется ООО «ПромСтройПроект», занята строительством жилых комплексов в Раменском, Истре и Жуковском, а Вихарев владеет ею посредством оффшоров. По причине выкачки из предприятия ресурсов, проекты по строительству полностью остановили. Тысячи семей остались без квартир, многие находятся в бедственной ситуации – за жилье отданы деньги, но в подтопленном недострое проживать нельзя.
Дольщики вынуждены протестовать и требовать свои законные квадратные метры, но на их жалобы никто не реагирует. При этом компания берет новые проекты по строительству, теперь в Лосино-Петровске.
Информацию о недобросовестном застройщике в Сети выкладывают не только обманутые клиенты, но и сотрудники компании. Например, на сайте retwork.com крановщик предприятия написал, что за работу ему не заплатили. При этом техника используется низкого качества и на каждом шагу присутствуют нарушения. В частности, сотрудников трудоустраивают неофициально.
С партнерами у Вихарева дела обстоят не лучше – он не платит им за полученные материалы и технические средства. В суды подано около 50 исков против компании с целью взыскать более 500 тысяч рублей.
В числе пострадавших числятся крупнейшие банки. Одна из бизнес-структур Вихарева в счет погашения долга передала «Сбербанку» оборудование на 232 миллиона рублей. Но спустя некоторое время другой актив чиновника с похожим названием ООО «Завод
Строительных Материалов» выступил с требованиями вернуть технику, приобретенную якобы на незаконных основаниях. При этом платить по кредитным обязательствам предприятия не собирались.
Сложившаяся ситуация не является секретом для высокопоставленных лиц из администрации и правоохранительных органов и не чинит препятствий для Вихарева в построении политической карьеры. Его планы простираются еще шире, а финансы, выкачанные из обманутых дольщиков, партнеров и кредитных учреждений, помогут в достижении целей. Пользователи не первый раз жалуются на безнаказанность чиновника и купленные им за деньги обманутых граждан посты.