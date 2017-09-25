Башкирия оказалась на пятом месте среди самых криминальных регионов России

Лидером рейтинга стала Москва – за полгода там было совершено почти 72 тысячи преступлений. В Московской области – более 43 тысяч преступлений. На третьем месте оказался Краснодарский край – там выявили 33 тысячи преступлений. А вот далее расположились Челябинская область, Башкирия (на пятом месте), Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области.