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Башкирия оказалась на пятом месте среди самых криминальных регионов России

25 сентября 2017, 10:23
За полгода в республике было совершено 29,5 тысяч преступлений.

Стал известен рейтинг самых криминальных регионов за первые шесть месяцев 2017 года, сообщили в генеральной прокуратуре РФ. Башкирия заняла в этом рейтинге пятое место.

Лидером рейтинга стала Москва – за полгода там было совершено почти 72 тысячи преступлений. В Московской области – более 43 тысяч преступлений. На третьем месте оказался Краснодарский край – там выявили 33 тысячи преступлений. А вот далее расположились Челябинская область, Башкирия (на пятом месте), Ростовская, Тюменская, Свердловская и Кемеровская области.

В Башкирии за отчетный период было раскрыто 29, 5 тысяч преступлений.

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