Мальчик из Уфы стал героем федерального телешоу о толстых детях

Вчера, 22 сентября, в эфире телепроекта «Мужское и женское» прошло обсуждение проблемы чересчур упитанных детей. Ребята, страдающие чрезмерной полнотой, поведали со слезами, насколько трудно им живется: как их дразнят сверстники, приходится избегать спортивных и общественных мероприятий и т.д. При этом практически все они от отчаяния «заедают» свой стресс гамбургерами и сдобой.