Всех участников митинга Навального в Новосибирске вычислят в соцсетях

"В Интернете открыли сайт Je suis maidan, на котором публикуют фотографии с участниками митингов Навального. Также подписаны их имена", - сказано в сообщении.
Применяется алгоритм программы FindFace, который позволяет распознавать лица участников. После этого людей вычисляют в соцсетях. Программа функционирует с высокой точностью, сообщает flashsiberia.com.
Отмечается, что уже созданы разделы "Омск" и "Екатеринбург". В этих городах были организованы митинги оппозиционера. На сайте есть снимки участников, а также их аккаунты в соцсетях. Так, в Омске удалось раскрыть аккаунты свыше 50 человек.
Авторы портала утверждают, что в наше время не существует анонимности на уличных акциях из-за развития современных технологий. Они добавили, что использовались разные системы распознавания лиц. Создатели сайта заявили, что будут найдены все.
Кроме того, 22 сентября в Новосибирске на митинге состоится эксперимент по подсчету числа присутствующих. Ранее у властей и активистов всегда были расхождения. Сейчас MobCounter обещает выдать точное количество участников.