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Всех участников митинга Навального в Новосибирске вычислят в соцсетях

22 сентября 2017, 07:35
В Новосибирске всех, кто придет на митинг оппозиционера Алексея Навального, найдут в социальных сетях при помощи специального программного алгоритма.

"В Интернете открыли сайт Je suis maidan, на котором публикуют фотографии с участниками митингов Навального. Также подписаны их имена", - сказано в сообщении.

Применяется алгоритм программы FindFace, который позволяет распознавать лица участников. После этого людей вычисляют в соцсетях. Программа функционирует с высокой точностью, сообщает flashsiberia.com.

Отмечается, что уже созданы разделы "Омск" и "Екатеринбург". В этих городах были организованы митинги оппозиционера. На сайте есть снимки участников, а также их аккаунты в соцсетях. Так, в Омске удалось раскрыть аккаунты свыше 50 человек.

Авторы портала утверждают, что в наше время не существует анонимности на уличных акциях из-за развития современных технологий. Они добавили, что использовались разные системы распознавания лиц. Создатели сайта заявили, что будут найдены все.

Кроме того, 22 сентября в Новосибирске на митинге состоится эксперимент по подсчету числа присутствующих. Ранее у властей и активистов всегда были расхождения. Сейчас MobCounter обещает выдать точное количество участников.

#Желтые новости#Светлана Павлова
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