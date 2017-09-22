Всех участников митинга Навального в Новосибирске вычислят в соцсетях

Отмечается, что уже созданы разделы "Омск" и "Екатеринбург". В этих городах были организованы митинги оппозиционера. На сайте есть снимки участников, а также их аккаунты в соцсетях. Так, в Омске удалось раскрыть аккаунты свыше 50 человек.